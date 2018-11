Gwen Stefani i Blake Shelton razem na święta. Zobacz teledysk "You Make It Feel Like Christmas"

Gwen Stefani zaprezentowała teledysk do tytułowego singla z jej świątecznej płyty "You Make It Feel Like Christmas".

Blake Shelton i Gwen Stefani wyczekują świąt /Rachel Murray /Getty Images

W klipie do piosenki amerykańskiej wokalistce towarzyszy jej partner, Blake Shelton.

Romans między Sheltonem i Gwen Stefani wywiązał się w 2015 roku. Wcześniej rozpadły się ich małżeństwa. Wokalista po czterech latach rozwiódł się z inną gwiazdą country - Mirandą Lambert, z kolei po siedmiu latach rozpadło się małżeństwo Gwen Stefani i Gavina Rossdale'a, brytyjskiego wokalisty grupy Bush.

Płyta Gwen Stefani "You Make It Feel Like Christmas" ukazała się w październiku 2017 roku, a w tym roku wydano wersję deluxe albumu.

Zobacz teledysk "You Make It Feel Like Christmas":



