69-letni muzyk jest znany jako jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów. Grzegorz Skawiński od lat występuje w grupie Kombii, ale na koncie ma także występy w Kombi i O.N.A.. Stworzył wiele przebojów, m.in. "Black and White", "Kiedy powiem sobie dość" czy "Pokolenie".

Choć o jego dorobku artystycznym wiadomo wiele, to muzyk bardzo dba o swoją prywatność rzadko wypowiadając się na temat osobistych spraw. Tym razem w rozmowie z "Vivą!" wyznał, że żałuje braku pociech, ale także dlaczego nie zdecydował się na potomstwo. "Czasami jednak życie tak się ludziom poukłada i nie ma na to rady. Ale to nie jest najważniejsze" - mówi legenda gitary.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Skawiński: Umiem w domu naprawić cieknący kran i wymienić uszczelkę Newseria Lifestyle

Grzegorz Skawiński szczerze o tym, dlaczego nie ma dzieci

Skawiński mimo wszystko ma dobry kontakt z dziećmi, których jest ojcem chrzestnym. Lubi spędzać z nimi czas. "Mam pięcioro chrześniaków, dwoje z nich to już osoby dorosłe. Dużo tego, więc już wystarczy. Teraz przeszliśmy z chrześniakami i chrześnicą na inny poziom rozmowy, bo kiedy dzieciak ma już naście lat, rozmawiamy zupełnie inaczej" - wyjaśnia.

Gitarzysta dodał także, że swoje uczucia przelał na pracę i pasję. To pewnie dlatego ma na koncie tak wiele hitów!