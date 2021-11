Grzegorz Kupczyk (CETI): 40 lat na scenie na podwójnej płycie. Metalowy zegarmistrz

"Wybrałem te najciekawsze moim zdaniem utwory i kompilacje, starałem się też dopasować je tak, aby pokazać jak najszersze spektrum moich wokalnych możliwości. Mam nadzieję, że uda mi się zadowolić jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej większość fanów" - zapowiada Grzegorz Kupczyk.

Wokalista swoją muzyczną przygodę zaczął z formacją Kredyt, ale stałe miejsce w polskim metalowym panteonie zyskał dzięki dokonaniom z grupą Turbo, z którą nagrał takie kultowe płyty jak m.in. "Dorosłe dzieci" czy "Kawaleria Szatana".

W 1989 roku założył zespół CETI, z którym działa do dziś dnia i wydał 11 płyt studyjnych. Dotychczasowy dorobek zamyka nominowany do Fryderyka album "Oczy martwych miast" z 2020 r., ale formacja już pracuje nad jego następcą.

W trakcie swojej muzycznej kariery Kupczyk współpracował też z takimi formacjami jak m.in. Aion, Panzer X, Esqarial, Kruk i Non Iron. W 2012 roku za wybitny wkład w kulturę narodową uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi.

- CETI miał być tylko pobocznym projektem a stał się zespołem życia, kapelą która już jest w czołówce i ma się bardzo dobrze - mówił Grzegorz Kupczyk w rozmowie z Interią.

Grzegorz Kupczyk - lista utworów składanki "40 lat na scenie":

CD1:

1. "Headless Cross" (Aion)

2. "Feel My X" (Panzer X)

3. "Paint In Black" (Panzer X)

4. "Requiem" (Esqarial)

5. "Sleeping In The Flame" (Esqarial)

6. "Child In Time" (Kruk)

7. "Jest taki samotny dom" (Kruk)

8. "July Morning" (Kruk)

9. "The Gypsy" (Kruk)

10. "Iluzjoniści fałszu" (CETI)

11. "For Those Who Aren't Here" (CETI)

12. "Ghost Of The Universe" (CETI)

CD2:

1. "W dolinie światła" (CETI)

2. "Second Sin" (CETI)

3. "Living Like Prayer" (Grzegorz Kupczyk)

4. "Candles And Rain" (Non Iron)

5. "My City Will Die Soon" (Non Iron)

6. "Drawn Soldiers" (Non Iron)

7. "Armia" (Turbo)

8. "Toczy się po linie" (Turbo)

9. "Wybacz wszystkim wrogom" (Turbo)

10. "Dorosłe dzieci" (Turbo)

11. "Przemijanie" (Kredyt).