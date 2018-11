Grzegorz Kupczyk (CETI) kończy 60 lat: 10 najważniejszych utworów

We wtorek 20 listopada okrągłe 60. urodziny obchodzi Grzegorz Kupczyk, lider grupy CETI i najsłynniejszy wokalista legendy polskiego heavy metalu - Turbo.

Grzegorz Kupczyk zaprasza na swój urodzinowy koncert /fot. Bartosz Nowicki

Grzegorz Kupczyk w latach 1982-89 i 1996-2007 był wokalistą Turbo, z którą nagrał takie płyty jak m.in. "Dorosłe dzieci", "Smak ciszy", "Kawaleria szatana" i "Ostatni wojownik".

Od 1989 r. stoi na czele własnej grupy CETI, a jej dorobek obejmuje 10 studyjnych albumów.

W dorobku ma współpracę z tak różnymi wykonawcami, jak m.in. Non Iron, Last Warrior, Kruk, Wieko, Chainsaw, Esqarial, Panzer X (projekt z udziałem m.in. Petera z grupy Vader), Chainsaw i... Krzysztof Krawczyk ("Turbogrosik" z płyty "Biało-Czerwoni! Przeboje kibica" wydanej na tegoroczne piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji).



- Najważniejsze utwory w mojej karierze to nie tylko te które lubię, są też takie, które z czasem trochę mnie męczą, jednak miały ogromny wpływ na całokształt mojej działalności - mówi Kupczyk w rozmowie z Interią.

Poprosiliśmy wokalistę o przygotowanie listy 10 nagrań z jego repertuaru. Nie mogło w nim zabraknąć tytułowego nagrania z debiutanckiej płyty Turbo - "Dorosłe dzieci" (kompozycja Wojciecha Hoffmanna do tekstu Andrzeja Sobczaka).

Kolejne utwory to trzy numery Turbo: "Pozorne życie" (pierwsza kompozycja jeszcze ze szkoły zawodowej), "Wybieraj sam" i "Już nie z tobą" oraz kompozycje CETI: "Ciało i krew", "Atlantyda - historia zaginionej Oceanii", "Feniks", "Lamiastrata", "Na progu serca" i "Lady From The Dark".



- Kochanych przeze mnie utworów z mojego okresu scenicznego jest więcej. Tu jednak jestem zmuszony do ograniczeń, tak więc pozostańmy tylko przy tej dziesiątce - kończy Kupczyk.

7 grudnia w Klubie Blue Note w Poznaniu odbędzie się specjalny koncert grupy CETI z okazji 60. urodzin Grzegorza Kupczyka z udziałem licznych zaproszonych gości.

Swój udział potwierdzili już m.in: Wojciech Hoffmann (gitarzysta Turbo), Robert "Litza" Friedrich (gitarzysta i wokalista Luxtorpedy, były muzyk m.in. Turbo), Grzegorz Kotyłło (lider Tipsy Train, który z Kupczykiem tworzył projekt Last Warrior), Piotr Mańkowski (gitarzysta Wolf Spider / Wilczy Pająk), Beata Polak (perkusistka Wolf Spider / Wilczy Pająk), Janusz Musielak (gitarzysta Non Iron) i wokalista Arkadiusz Wiśnia Cudowski.

Bilety na koncert w Poznaniu dostępne są w cenie 40/50 zł.

W składzie CETI wystąpi już wracający po półrocznej przerwie perkusista Marcin "Mucek" Krystek, który przechodził rekonwalescencję po poważnej kontuzji kręgosłupa. Na koncertach zastępował go wtedy Damian Krawczyk (m.in. Artrosis, Desdemona).

Formacja zaczęła już przygotowania do nagrań następcy "Snakes of Eden", pierwszego od 18 lat w pełni polskojęzycznego albumu CETI.

