Grzegorz Hyży i "Pech to nie grzech": Piosenka do filmu Ryszarda Zatorskiego

W środę 7 listopada nową piosenkę zaprezentuje Grzegorz Hyży, juror "The Voice of Poland".

Grzegorz Hyży nagrał nową piosenkę do filmu AKPA

"Pech to nie grzech" promować będzie tak samo zatytułowany film w reżyserii Ryszarda Zatorskiego.

Grzegorz Hyży ma już na koncie filmową piosenkę - "Podatek od miłości" zaśpiewany w duecie z Kayah.

Zatorski to twórca komediowych hitów: "Porady na zdrady", "Dzień dobry, kocham cię!", "Tylko mnie kochaj", "Dlaczego nie!" i "Nigdy w życiu!", które łącznie zobaczyło ponad 6 mln widzów.

W obsadzie filmu "Pech to nie grzech" pojawią się Mikołaj Roznerski, Barbara Kurdej-Szatan, Anna Mucha, Tomasz Karolak, Michał Koterski, Krzysztof Czeczot, Anna Dereszowska oraz - po raz pierwszy w głównej roli - Maria Dębska.

Odnosząca sukcesy bizneswoman - Natalia (Maria Dębska) nie ma szczęścia w miłości i z powodu pecha nie lubi poddawać się romantycznym uniesieniom. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia staje się świadkiem zawarcia niezwykłego zakładu. Jej najlepszy przyjaciel i partner w interesach - Piotr (Mikołaj Roznerski) oraz jego pięknanarzeczona - Weronika (Barbara Kurdej-Szatan) zakładają się o to, że Natalia przez trzy miesiące z nikim się nie zwiąże i w nikim się nie zakocha.

Chcąc odegrać się na znajomych, bohaterka daje się wciągać w romantyczną intrygę. W konsekwencji ląduje w ramionach amanta z branży komputerowej - Adama (Krzysztof Czeczot). Ich romans, choć początkowo udawany, nieoczekiwanie przeradza się w coś więcej. Tymczasem odliczający dni do własnego ślubu Piotr zaczyna rozumieć, że być może z Natalią wiązało go coś więcej niż przyjaźń i wspólny biznes...

Płytowy dorobek Grzegorza Hyżego (obecnie trenera "The Voice of Poland") to "Z całych sił" (2014) i "Momenty" (2017).