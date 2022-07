W 2019 roku Grubson i Krzysztof Zalewski spotkali się na Red Bull SoundClash by stoczyć muzyczną walkę!

To dla nich Torwar wypełniła po brzegi publiczność, przywdziewająca okolicznościowe koszulki oraz szaliki i dzieląca się na dwie drużyny - TeamGrubson i TeamZalewski.

Już 9 lipca o godzinie 20.00 ESKA TV przypomni to niesamowite wydarzenie. Koncert będzie można zobaczyć po raz pierwszy w telewizji. Dodatkowo widzowie będą mieli szansę zgarnąć 1000PLN oraz płyty artystów z ich autografami.



Codziennie, na antenie ESKA TV, będzie kilka szans na upolowanie klipów Grubsona i Krzysztofa Zalewskiego. Co zrobić, by wygrać? Zasady są proste: wystarczy włączyć ESKA TV, upolować jeden z klipów chłopaków lub ich koncert Red Bull SoundClash, który stacja pokaże 9 lipca o godzinie 20.00, wrzucić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu ESKA TV na FB i uzasadnić: dlaczego to ty masz zgarnąć tysiak?



Zabawa trwa od 04 do 10 lipca. Każdego dnia na instagramowym profilu Eska TV pojawiają się podpowiedzi, o której polować na klipy konkursowe.



Co więcej już 23 lipca o 20.00 na antenie ESKA TV będzie można zobaczyć także tegoroczną edycję wydarzenia, w której zmierzyli się Tymek i Otsochodzi! W przypadku tego koncertu także nie zabraknie niespodzianek.

