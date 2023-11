Grożono jego żonie. Nikki Sixx miał dość. Rockman powiadomił FBI!

Oprac.: Daniel Kiełbasa Wiadomości

Basista Mötley Crüe opisał przypadek kobiety, która w ciągu minionych dwóch lat groziła m.in. jego żonie Courtney okaleczeniem i śmiercią. Działo się tak nawet po tym, gdy sąd zakazał jej zbliżania do rockmana i jego rodziny. Ostatecznie stalkerka trafiła do aresztu, jednak pojawił się już kolejny prześladowca, który robi to samo. Do akcji wkroczyło FBI.

Nikki Six zgłosił sprawę stalkera do FBI /Kevin Winter /Getty Images