Groza wg Exhumed (nowa płyta "Horror")

Weterani grind / death metalu z kalifornijskiego Exhumed przygotowali nowy album.

Exhumed przed premierą /Orion Landau /

"Horror", dziewiątą płytę kwartetu z San Jose, nagrano w należącym go grupy studiu Darker Corners. Poza zespołem w produkcję zaangażowany był Alejandro Corredor (Brujeria, Nausea). Za miks i mastering odpowiadał Joel Grind z Toxic Holocaust.

"Na 'Horror' chodziło nam o odarcie muzyki ze wszystkiego i dotarcie do podstawowych elementów naszego brzmienia - surowej i paskudnej agresji. Ten album jest jak wstrzykiwanie sobie śmiertelnej dawki miażdżącego death metalu" - powiedział Matt Harvey, grający na gitarze wokalista Exhumed.

"Jeśli podobają się wam bardziej skomplikowane, melodyjne rzeczy, które nagrywaliśmy, ten album może nie być dla was. Jeśli zaś jesteś piep****** świrem, który ma ochotę wypić parę piw i poprzewracać nagrobki, to album, na który czekałeś" - obrazowo tłumaczy frontman Exhumed.



Na "Horror" znajdziemy trzy bonusowe numery: "Crypt Of Terror", "Re-Entry And Destruction" i "The Day Man Lost".



Następca albumu "Death Revenge" (2017 r.) będzie mieć swą premierę 4 października nakładem filadelfijskiej Relapse Records.



Zespół opublikował właśnie "Ravenous Cadavers", pierwszy singel z nowego longplaya.



"'Ravenous Cadavers' to doskonały przedsmak albumu i jeden z utworów utrzymanych raczej w średnim tempie" - zaznaczył Harvey.



Kompozycji "Ravenous Cadavers" Exhumed możecie posłuchać poniżej:

Wideo EXHUMED - Ravenous Cadavers (Official Audio)

Oto lista utworów albumu "Horror":

1. "Unsound"

2. "Ravenous Cadavers"

3. "Scream Out In Fright"

4. "The Red Death"

5. "Utter Mutilation Of Your Corpse"

6. "Slaughter Maniac"

7. "Ripping Death"

8. "Clawing"

9. "Naked, Screaming, And Covered In Blood"

10. "Playing With Fear"

11. "Dead Meat"

12. "Rabid"

13. "In The Mouth Of Hell"

14. "Shattered Sanity"

15. "Re-Animated".