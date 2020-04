Gromee i "Hope (Glory to the Heroes)": Utwór dla bohaterów walki z koronawirusem

Do sieci trafił nowy utwór "Hope (Glory to the Heroes)" Gromee'ego, który producent zadedykował służbom medycznym walczącym z pandemią koronawirusa.

Gromee prezentuje nowy utwór AKPA

Przy "Hope (Glory to the Heroes)" krakowski producent i DJ Gromee ponownie połączył siły z kompozytorem Marcinem Nierubcem, którego piosenki wykonywały takie gwiazdy, jak m.in. Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Michał Bajor, Krzysztof Kiljański, Doda, Bohdan Łazuka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gromee: Scena na Eurowizji nie miała takiej magii, jak ta w Opolu Newseria Lifestyle

"Kochani, od tygodni wszyscy spędzamy czas podobnie, w domach, z bliskimi. To dla nas wszystkich trudny czas. Wiele nerwów, wiele stresów i ograniczeń. Ten okres jest dla nas także sprawdzianem z naszej odpowiedzialności, odpowiedzialności za bliskich, za nas samych ale i za społeczeństwo" - mówi Gromee.

"Nasza walka to najczęściej pozostanie w domach. Jednak są ludzie którzy zostawiają bliskich, zostawiają swoje cztery ściany i wychodzą walczyć dla nas. Są to lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i cała służba zdrowia. To Oni na pierwszej linii 'frontu' walczą z wirusem. Walczą! Jestem tego pewny! To niesamowite. Nie mogłem być obojętny na to, siedząc w domu, siedząc w studiu... właśnie z tego powodu razem z moim serdecznym kolegą, pianistą, kompozytorem Marcinem Nierubcem napisaliśmy utwór dla lekarzy, ratowników, pielęgniarek i wszystkich służb medycznych" - dodaje producent, reprezentant Polski na Eurowizji 2018.

Część zysków Gromee przeznaczy na walkę z koronawirusem w swoim rodzinnym mieście Krakowie.

Clip Gromee Hope (Glory To The Heroes)

Na całym świecie potwierdzono ponad 1,8 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 110 tys. osób zmarło. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych (ponad 530 tys. przypadków, ponad 20 tys. zgonów, najwięcej w rejonie Nowego Jorku), Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech, gdzie liczba zakażonych wciąż rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u 6674 osób, zmarły w sumie 232.

