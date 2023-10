Jak podają serwisy "Page Six" i "TMZ", 29 września Grimes złożyła w kalifornijskim sądzie "petycję o ustanowienie relacji rodzicielskiej" (czyli sformalizowanie opieki nad dziećmi w sytuacji, gdy rodzice nie mają ślubu), ze względu na to, że Elon Musk rzekomo utrudnia jej dostęp do trójki ich potomków.

Grimes i Musk są rodzicami trójki dzieci o osobliwych imionach: trzyletniego syna X AE A-XII, rocznej córki Exy Dark Sideral oraz - jak okazało się dopiero w ubiegłym miesiącu, przy okazji wydania nowej biografii Muska - syna, który przyszedł na świat w zeszłym roku i nazywa się Tau Techno Mechanicus.

Grimes i Elon Musk to bardzo kontrowersyjna para. Mają trójkę dzieci

Wcześniej w usuniętym poście na platformie X (do niedawna znanej jako Twitter, której właścicielem jest Elon Musk), Grimes zaapelowała do byłego partnera oraz Shivon Zilis, dyrektorki firmy Neuralink, która również urodziła Muskowi dzieci (w 2021 roku przyszły na świat ich bliźniaki), by nie blokowali jej kontaktów z dziećmi.

Ostatecznie artystka zdecydowała się na podjęcie kroków prawnych. Jak informują amerykańskie media, sędziowie w takiej sytuacji zazwyczaj przyznają stronom wspólną opiekę, choć niekoniecznie pół na pół. Możliwa jest także sytuacja, w której Grimes decyzją sądu zacznie otrzymywać od Muska alimenty.

Claire "Grimes" Boucher jest piosenkarką i artystką interdyscyplinarną. Jej ostatni album, "Miss Anthropocene", ukazał się w 2020 roku. Po nim wydała piosenki: "I Wanna Be Software", "Welcome to the Opera", "Shinigami Eyes" i "Player of Games". Zaprezentowała również oprogramowanie, które może naśladować jej głos. Zaoferowała przy tym artystom, którzy je wykorzystają komercyjnie, podział zysków - pół na pół.

52-letni Elon Musk ma dziesięcioro dzieci z trzema kobietami (na świat przyszło 11., ale pierwsze, które miał z byłą żoną, kanadyjską pisarką Justine Wilson, zmarło w 10. tygodniu z powodu tzw. śmierci łóżeczkowej).