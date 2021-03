Grief Collector przygotował debiutancki album

"En Dilirium" - tak brzmieć będzie tytuł pierwszej płyty amerykańskiej grupy Grief Collector.

Reklama

Grief Collector szykuje debiutancki album /Oficjalna strona zespołu

Debiutancki longplay doommetalowego tria z Minneapolis w stanie Minnesota zmiksował Matt Johnson, gitarzysta Grief Collector, w studiu Phantom. Mastering wykonano w studiu Toneshed (m.in. Dead Head, Pestilence, Pentacle).



Reklama

Album "En Dilirium" będzie mieć swą premierę 6 czerwca nakładem niderlandzkiej wytwórni Petrichor (CD, winyl). Wersja CD z pierwszego tłoczenia zawierać będzie dodatkowo materiał z wydanej własnym sumptem EP-ki "From Dissension To Avowal", która ujrzał światło dzienne w 2019 roku.



Warto dodać, że w składzie Grief Collector, obok perkusisty Brada Millera, odnajdujemy także Roberta Lowe'a, obrażonego potężnym głosem, byłego wokalistę Candlemass i Solitude Aeternus.



Utwór "Wintersick" z debiutanckiej płyty Grief Collector możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Grief Collector Wintersick (Lyric Video)

Oto program albumu "En Dilirium":



1. "Corridors"

2. "Wintersick"

3. "Our Poisonous Ways"

4. "The Letting Go"

5. "When Sanity Eludes Me"

6. "Knee Deep In Devils"

7. "10 Days (Of Disbelief)"

8. "Misery Mongers"

9. "Scorned Hearth"

10. "Then Comes Dark"

11. "Voodoo - Die Young".