Greta Thunberg ripostuje Meat Loafowi. "Nie chodzi o mnie"

Młoda aktywistka Greta Thunberg postanowiła odpowiedzieć atakującemu ją Meat Loafowi na Twitterze. Przypomnijmy, że muzyk stwierdził, iż 17-latka ma "wyprany mózg".

Greta Thunberg odpowiedziała na zarzuty Meat Loafa /CHRIS J RATCLIFFE /Getty Images

W ostatnich miesiącach pochodząca ze Szwecji Greta Thunberg jest na ustach milionów ludzi na całym świecie. Tym razem na temat młodej aktywistki postanowił wypowiedzieć się Meat Loaf. Muzyk wprost stwierdził, że 17-latka przeszła "pranie mózgu", bo on osobiście nie zauważa żadnej zmiany klimatu.



Reklama

"Została poddana praniu mózgu i wmówiono jej, że klimat się zmienia, mimo że tak nie jest. Nie zrobiła niczego złego, ale zmuszono ją, aby myślała, że to, co mówi jest prawdą" - opowiadał w "Daily Mail" autor przeboju "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" ( posłuchaj! ).

Thunberg zdecydowała się odpowiedzieć na obelgi ze strony artysty.

"Nie chodzi o Meat Loafa, nie chodzi o mnie, nie chodzi o osoby, które mnie atakują. Nie chodzi o lewicę lub prawicę. Chodzi o naukowe fakty i to, że nie jesteśmy świadomi naszej sytuacji. Do czasu aż nie zaczniemy się na tym skupiać, nasze cele wkrótce będą poza zasięgiem" - napisała.



Zupełnie inaczej wobec Grety Thunberg zachowała się Patti Smith ( sprawdź! ), która na 17. urodziny aktywistki napisała specjalny poemat.



Co ciekawe, Meat Loaf na początku tego roku zapowiedział, że ponownie odchodzi od jedzenia mięsa i przechodzi na weganizm (jeden z głównych postulatów osób walczących ze zmianami klimatu to ograniczenie spożycia mięsa na świecie). W przeszłości muzyk miał 11-letni okres w swoim życiu, w trakcie którego był wegetarianinem.

Stało się w 1981 roku, po jednej z wizyt w restauracji.

"Zamówiłem królika i podali mi go razem z głową. Bez uszu, z zamkniętymi oczami. Powiedziałem: 'Zabierzcie to' i poprosiłem o same warzywa i sałatkę. Od tamtego momentu byłem wegetarianinem przez jakieś 11 lat" - wspominał.