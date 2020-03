Greg Puciato (eks-The Dillinger Escape Plan) z albumem solowym

Greg Puciato, były frontman amerykańskiej grupy The Dillinger Escape Plan, wyda latem swój pierwszy solowy album.

Greg Puciato szykuje solowy album /Daniel Boczarski/Redferns /Getty Images

W nagraniach "Child Soldier: Creator Of God", tak bowiem brzmi tytuł pierwszego solowego albumu Amerykanina, wziął także udział Chris Pennie, niegdysiejszy perkusista The Dillinger Escape Plan oraz Coheed And Cambria.



"Komponowanie tego materiału rozpocząłem gdzieś tak w maju 2019, pierwotnie z przeznaczeniem na nowy album (electropopowego projektu) The Black Queen, tyle że wyszło coś zupełnie innego. Jak ze wszystkim, co rodzi się z konieczności, nadeszła właściwa pora, by stworzyć przystań dla wszystkiego, co nie do końca pasuje pod istniejącą strzechę, wszak odmieńcy też potrzebują swojego miejsca" - o genezie powstania solowej płyty mówi Greg Puciato.



Wokalista podzielił się też z fanami premierową kompozycją z solowego debiutu - "Fire For Water".

"Ten konkretny utwór powstał bardzo szybko. To taki powrót do mojego szorstkiego oblicza. Cały album jest w pewnym sensie bardzo ekstremalnym wyrazem stanu posiadania" - zaznaczył wokalista, który figuruje również w składzie supergrupy Killer Be Killed.



Longplay "Child Soldier: Creator Of God" trafi na rynek latem w barwach należącej do Grega Puciato wytwórni Federal Prisoner.



Nakręcony do utworu "Fire For Water" teledysk Grega Puciato