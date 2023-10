Wyjaśnijmy, że trzyosobowy skład Graven Sin tworzą dwaj Finowie: grający na gitarze i basie Ville Pystynen i perkusista Ville Markkanen, oraz grecki wokalista Nicholas Leptos.

"Veil Of The Gods", pierwsza płyta Graven Sin, będzie mieć swą premierę 3 listopada nakładem rodzimej Svart Records (CD, na winylu, drogą elektroniczną).

Graven Sin, jak czytamy, proponuje ciężki, apokaliptyczny i tradycyjny heavy metal w prawdziwym, monumentalnym znaczeniu tego terminu.

Ile w tym prawdy możecie sprawdzić słuchając premierowej kompozycji "The Morrigan":

Reklama

Wideo Graven Sin: Morrigan (Official Lyric Video)

Graven Sin - szczegóły albumu "Veil Of The Gods" (tracklista):

1. "The Morrigan"

2. "From The Shadows"

3. "Bloodbones"

4. "She Who Rules Niflheim"

5. "I Am Samael"

6. "Cult Of Nergal"

7. "The Scarlet Night"

8. "Beyond Mesopotamia"

9. "The Jackal God"

10. "Wand Of Orcus"

11. "As The Erinyes Emerge".