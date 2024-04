Krzysztof "Grabaż" Grabowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na polskiej scenie rockowej i punkowej. Tekściarz i wokalista jest w trasie z zespołem Pidżama Porno. Po kilku triumfalnych koncertach w tym roku, już 5 kwietnia miał wystąpić wraz z zespołem w Krakowie. Kilkadziesiąt godzin temu poinformowano, że koncert nie odbędzie się. Pod znakiem zapytania stanął także występ w Rzeszowie (6 kwietnia).

Reklama

59-letni artysta wyjaśnił swoim fanom w mediach społecznościowych, dlaczego doszło do nagłej przerwy w trasie koncertowej. Wokalista przebywa w szpitalu po gastroskopii. W trakcie badań wykryto krwotok. Na razie nie jest znana przyczyna nagłej niedyspozycji Grabaża.

Wideo PIDŻAMA PORNO - Kotów kat ma oczy zielone [OFFICIAL AUDIO]

Grabaż pokazał niepokojące zdjęcie ze szpitala. "Nie znamy przyczyn stanu"

"Znów w szpitalu. Załamanie nastąpiło po czwartkowej gastroskopii. Szukałem refluksu, który przeszkadza mi w śpiewaniu, znalazłem wylew, czytaj: krwotok, po którym ledwie mnie wyratowali. Leżę od piątku na chirurgii, przy Lutyckiej, całkiem na głodniaka. Wczoraj miałem kolejną gastroskopię, po której dalej nie znamy przyczyn mojego stanu. Jutro tomografia. Czyli kolejny dzień na płynnej zimnej. Wczoraj to była woda z manną. A co dziś? Wrzucę w komentarzach. Dobrze że to gówno dopadło mnie w okresie wyciszenia koncertowego. Niestety trzeba odwołać Kraków. Pracujemy jeszcze nad terminem Rzeszowa. Bo tu najciężej jest przełożyć [czyt:najdalej]... Chorowanie w Polsce to specyficzne zajęcie. Wrócę do tematu jeszcze..." - napisał do obserwujących.

Fani wokalisty spieszą z ciepłymi słowami, które mają wesprzeć go w chorobie. "Grabaż walcz i zdrowiej szybko"; "Grabaż, trzymaj się! Kraków poczeka, wszystkie miasta poczekają. Bylebyś do dobrego zdrowia wrócił szybko! Uściski!"; "Zdrówka Krzychu"; "Trzymaj się!" - jednogłośnie wspierają muzyka.