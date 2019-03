Gossip powraca po trzech latach. Zespół wyrusza w trasę koncertową po Europie

Beth Ditto - wokalistka zespołu Gossip zapowiedziała, że grupa wraca na scenę. Ku radości fanów artyści opublikowali już daty swoich koncertów w Wielkiej Brytanii i Europie.

Beth Ditto ogłosiła reaktywację grupy Gossip /Simone Joyner /Getty Images

Indierockowa grupa Gossip zawiesiła swoją działalność w 2016 roku.



Reklama

Jako główny powód wokalistka Beth Ditto w rozmowie z portalem Pitchfork podała, że chce skupić się na działalności solowej oraz na własnej linii odzieżowej.



Jakiś czas temu wokalistka zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie z Natthanem Howdeshellem - gitarzystą grupy z komentarzem "To be continued…". Fani już wtedy mieli nadzieję, że zespół znów wróci na scenę.

Przypuszczenia okazały się słuszne, zespół Gossip się reaktywował i ogłosił trasę koncertową po Wielkiej Brytanii oraz Europie. Okazją ku temu będzie 10-lecie przedostatniego albumu grupy "Music For Men". Koncerty rozpoczną się w lipcu tego roku.



Łącząc w swojej twórczości elementy muzyki soul, gospel, rock, funk, disco, punk z namiętnością i młodzieńczym buntem, Gossip rozpoczęli działalność w 1999 roku w Olympii w stanie Washington (USA).

Beth Ditto: Feministka i lesbijka z potężnym głosem świętuję 35. urodziny 1 8 Beth Ditto na świat przyszła 19 lutego 1981 roku, znana jest głównie dzięki występom z grupą Gossip Autor zdjęcia: Pascal Le Segretain Źródło: Getty Images 8

Na odkrycie czekali aż do 2006 roku, kiedy ich trzeci album "Standing In the Way of Control" docenili najpierw słuchacze w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu zespół nie schodzi z ust wielbicieli muzyki alternatywnej: a to za sprawą kolejnych albumów ("Music For Men" z 2009 roku rozeszło się w milionie egzemplarzy!), a to solowych dokonań Beth Ditto: taneczna EP-ka nagrana w 2011 roku z Simian Mobile Disco i kampania reklamowa kosmetyków.

Ostatnią płytą grupy było "A Joyful Noise" z 2012 roku.



Clip Gossip Perfect World