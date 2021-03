Gojira i teledysk "Amazonia": Największy cud świata płonie i ginie. Kiedy premiera płyty "Fortitude"?

Francuska grupa Gojira wypuściła teledysk do singla "Amazonia", który zapowiada nadchodzący album "Fortitude". Płyta ukaże się 30 kwietnia.

Na czele grupy Gojira stoi Joe Duplantier /Miikka Skaffari/FilmMagic /Getty Images

Za teledysk "Amazonia" odpowiada Charles De Meyer, który współpracował z różnymi filmowcami (Vincent Moon, Hauxplay, Jennifer Kumiko Hayashi i Midia Ninja), by pokazać pozbawione filtrów życie i zmagania zagrożonych plemion Amazonii.

W nowym utworze Gojira porusza problem lasów amazońskich i zagrożonych społeczności zamieszkujących te tereny. "Największy cud świata/Płonie i ginie" - śpiewa Joe Duplantier (wokal, gitara).

Cały zysk z singla trafi do pozarządowej organizacji The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB), która walczy o prawa zagrożonych plemion Amazonii.

Nie tylko piosenka i teledysk, mają pomóc w zebraniu środków na APIB. Poprzez platformę Propeller, Francuzi prowadzić będą trwającą miesiąc kampanię charytatywną, w ramach której na aukcję wystawiane są unikatowe przedmioty od zespołu i ich przyjaciół. Pod młotek trafi wygrawerowana gitara Joe Duplantiera, ponadto bas Roberta Trujillo z Metalliki z grawerunkiem wykonanym przez jego żonę, artystkę, Chloe.

Na sprzedaż wstawiono również zdjęcie Randy'ego Blythe'a z Lamb of God, limitowany kask motocyklowy Rockhard Slayer i wiele innych przedmiotów. Co tydzień dodawane będą kolejne przedmioty. Gojira przygotowała również limitowaną grafikę z myślą o APIB. Pierwszych 500 osób, które kupi plakat otrzyma wersję ze swym imieniem dodanym do projektu grafiki.



"Apelujemy o jedność. Muzyczna społeczność może wiele zdziałać, jeśli zjednoczy się w jakimś ważnym celu - takim jak ten. Wielu przyjaciół, wspaniałych artystów, wiele zespołów dołączyło bez wahania przekazało swe instrumenty. To wspólny wysiłek" - mówi Joe Duplantier.

"Amazonia" to następca głównego singla z płyty, "Born For One Thing", który ukazał się w lutym wraz z teledyskiem, który także nakręcił Charles De Meyer. Zdjęcia odbyły się we Francji i Belgii.

"Fortitude" to pierwszy album Gojiry od pięciu lat, następca nominowanego do Grammy "Magma" (2016). Płyta nagrana i wyprodukowana została przez Joe Duplantiera w Silver Cord Studio, czyli w siedzibie Gojiry w nowojorskim Queens. Nad miksem czuwał Andy Wallace (Nirvana, Rage Against The Machine).

"Fortitude" to kolekcja utworów, które mają nakłonić ludzkość do wyobrażenia sobie nowego świata, a potem zrealizowania tej wizji. Prace nad materiałem rozpoczęły się w 2020 r., a fani niespodziewanie otrzymali singel "Another World".

Przypomnijmy, że Gojira będzie jedną z gwiazd Mystic Festivalu w Gdańsku - Francuzi zagrają 3 czerwca.