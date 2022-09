Kubańsko-amerykańska piosenkarka nie kryła radości z nowej zabawki. Już samo wyróżnienie przez firmę Mattel uznała za ogromny zaszczyt. Tym bardziej że debiut lalki zbiegł się z kilkoma ważnymi wydarzeniami - 65. urodzinami artystki, rocznicą wydania jej singla, który przysporzył jej ogromnej popularności, i ważną datą dla społeczności latynoskiej, jaką jest rozpoczynający się 15 września Miesiąc Dziedzictwa Latynoskiego.

"Pracując nad projektem mojej Barbie, chciałam mieć pewność, że pozostanę wierna swoim wielokulturowym korzeniom" - przyznała piosenkarka w oświadczeniu opublikowanym przez "Billboard". Dodała, że w dzieciństwie Barbie była jej ulubioną zabawką, zatem jej podobizna w katalogu Mattel jest ogromnym wyróżnieniem. Ma również nadzieję, że ta postać zainspiruje pokolenia młodych dziewcząt do realizowania swoich marzeń i wyrażania dumy ze swojego pochodzenia.

Reklama

"W świecie latynoskim jestem dobrze znana z tego, że zachowałam swoją kulturę. Choć nagrywaliśmy po angielsku, stworzyliśmy znane na całym świecie popowe hity, nigdy nie pozwoliliśmy nikomu zmienić naszego na wskroś latynoskiego brzmienia i wizerunku. Liczę na to, że małe latynoskie dziewczynki, które zobaczą tę lalkę, pomyślą sobie, że kiedyś zrobią coś, co sprawi, że i one zostaną uhonorowane w ten właśnie sposób" - przyznała Estefan.

Instagram Post

Wyraźną inspiracją dla jej zabawkowej postaci był wspomniany już utwór "Get on Your Feet". Strój lalki nawiązuje do stylizacji piosenkarki w teledysku. Barbie Glorii Estefan ma na sobie czarną kurtkę zdobioną złotymi detalami, klasyczne czarne legginsy, wysokie kozaki w panterkę i pasujący do nich szeroki pasek, ozdobiony złotymi łańcuszkami.