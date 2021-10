Gloria Estefan była molestowana przez osobę z rodziny. Miała wtedy 9 lat

Część programu "Red Table Talk: The Estefans" poświęcona była molestowaniu nieletnich.

"93 procent molestowanych dzieci zna i ufa swoim oprawcom. Wiem to dlatego, że byłam jednym z takich dzieci" - powiedziała 64-letnia obecnie Gloria Estefan.

To zaskakujące wyznanie wokalistki pojawiło się po słowach goszczącej w jej programie Clare Crawley, gwiazdy telewizyjnego reality show "The Bachelorette", która ujawniła, że była molestowana przez księdza.

"Chciałam się tym teraz podzielić, bo jest niezwykle ważne, by temu próbować zapobiegać. Nie chciałam też siedzieć i milczeć, kiedy tak odważnie o tym nam opowiedziałaś" - podkreśliła Estefan.

Wokalistka zdradziła, że była molestowana w szkole muzycznej, gdy miała 9 lat. Oprawcą była osoba z jej rodziny, która nadużyła zaufania matki przyszłej gwiazdy - Glorii Fajardo (nazywanej "Wielką Glorią").

"Czekałaś na ten moment bardzo długo" - stwierdziła w programie poruszona modelka Lili Estefan, bratanica Emilio Estefana, męża Glorii.

"Nie był bliskim członkiem naszej rodziny. Ale miał nade mną władzę, bo moja mama dała mnie do muzycznej szkoły. On błyskawicznie zaczął mówić, jak bardzo jestem utalentowana i że potrzebuję specjalnego traktowania. Wówczas moja mama czuła się szczęśliwa, że ten mężczyzna się mną zaopiekuje" - opowiadała Gloria.

"Powtarzałam mu, że nie może mi tego zrobić, że to nie może się stać. On wówczas mi odpowiedział: 'Twój ojciec jest w Wietnamie, matka jest sama i ją zabiję, jeśli jej cokolwiek powiesz'. Wiedziałam, że on jest szalony i naprawdę się bałam, że może skrzywdzić moją matkę" - dodała wokalistka.

Gloria ostatecznie powiedziała matce o molestowaniu, a ta poinformowała policję. Według słów Estefan, policja przekonała ją, by nie wnosić zarzutów.

Ojciec Glorii zmarł w 1980 roku, w wieku 47 lat. Główną przyczyną jego choroby był tzw. Agent Orange, czyli toksyczna substancja, którą wojska USA rozpylały w Wietnamie. Z kolei Big Gloria zmarła w 2017 r.

Działająca na muzycznej scenie od lat 70. (początkowo z zespołem Miami Sound Machine) Gloria Estefan była jedną z pierwszych latynoskich gwiazd światowego formatu. To ona otworzyła drzwi do sukcesów takich wykonawców, jak m.in. Shakira, Jennifer Lopez, Ricky Martin czy Selena.

Na całym świecie sprzedała ponad 75 mln płyt. Nazywana królową latynoskiego popu ma w dorobku m.in. trzy statuetki Grammy, gwiazdę w Hollywood czy Prezydencki Medal Wolności.