Globalne ocieplenie wg Satan

Szósty longplay podopiecznych Metal Blade Records będzie mieć swą premierę 1 kwietnia (m.in. CD w digipacku, pełen wachlarz edycji winylowych, cyfrowo).

Na swoim nowym materiale brytyjski kwintet podejmuje jedną z najbardziej palących kwestii, z którymi mierzy się współczesny świat.

"Od dwóch lat świat pochłonięty jest polityką i pandemią i choć wszyscy przymykamy na to oko, na naszej planecie robi cię coraz goręcej. Ziemia jest dziś piekielnie gorąca. I to w stopniu wręcz nieodwracalnym. To bilet w jedną stronę do piekła, podróż, w którą zabieramy ze sobą nasze dzieci. Owszem, Satan mam wam coś do powiedzenia w temacie globalnego ocieplenia" - zakomunikował Russ Tippins, gitarzysta weteranów heavy metalu z Newcastle.

Autorem okładki "Earth Infernal" jest ceniony w branży, izraelski artysta Eliran Kantor, z którym Satan współpracuje niezmiennie od chwili swojej reaktywacji w 2011 roku.

Satan opublikował właśnie wideoklip do premierowego numeru "Burning Portrait". Możecie go zobaczyć poniżej:

Na płycie "Earth Infernal" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Ascendancy"

2. "Burning Portrait"

3. "Twelve Infernal Lords"

4. "Mercury's Shadow"

5. "A Sorrow Unspent"

6. "Luciferic"

7. "From Second Sight"

8. "Poison Elegy"

9. "The Blood Ran Deep"

10. "Earth We Bequeath".