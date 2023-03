Glastonbury Festival 2023: Guns N' Roses i Arctic Monkeys dołączają do line-upu

Festiwal Glastonbury ogłosił gwiazdy tegorocznej edycji. Na Pyramid Stage 23 czerwca (piątek) pojawią się Arctic Monkeys, a dzień później publiczność bawić się będzie razem z Guns N' Roses. Festiwal zamknie występ Eltona Johna, który zagra tym samym swój ostatni koncert w Wielkiej Brytanii w historii.

Dla grupy Arctic Monkeys to już trzeci raz, gdy dostąpią zaszczytu bycia główną gwiazdą Pyramid Stage. Organizatorzy zapowiadają, że to nie koniec ogłoszeń i do imprezy dołączy jeszcze wielu artystów. Dziś ogłoszono także udział m.in. Lany Del Rey, Kelis, Blondie, Cata Stevensa, Lizzo, Queens of The Stone Age, Lil Nas X czy The War on Drugs.



Pełna lista ogłoszonych dziś artystów prezentuje się następująco.

Arctic Monkeys

Guns N’ Roses

Elton John

Lizzo

Aitch

Alison Goldfrapp

Alt-J

Amadou and MariamBecky Hill

Blondie

Candi Staton

Carly Rae Jepsen

Cat Burns

Central Cee

Christine and the Queens

Chvrches

Ezra Collective

Fatboy Slim

Fever Ray

Flo

Fred Again

Hot Chip

Joey Bada$$



Kelis

Lana Del Rey

Leftfield

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Loyle Carner

Maggie Rogers

Mahalia

Måneskin

Manic Street Preachers

Nova Twins

Phoenix

Queens of the Stone Age

Raye

Rina Sawayama

Royal Blood

Rudimental



Shygirl

Slowthai

Sparks

Stefflon Don

Sudan Archives

Texas

The Chicks

The War on Drugs

Thundercat

Tinariwen

Warpaint

Weyes Blood

Wizkid

Young Fathers

Yusuf/Cat Stevens





Elton John na festiwalu Glastonbury 2023. To będzie jego pożegnanie

"Jestem podekscytowany tym, że będę gwiazdą sceny Pyramid na Glastonbury 2023 i częścią największego festiwalu na świecie. Co tydzień rozmawiam z nowymi artystami w moim programie radiowym i Glastonbury jest często wymieniane jako punkt zwrotny na początkach ich karier. Autentyczne, entuzjastyczne wsparcie festiwalu dla najbardziej obiecujących talentów to coś, co od dawna podziwiam. Dziękuję Emily Eavis (współorganizatorka festiwalu - red.), że mogę tam zagrać mój ostatni koncert w Wielkiej Brytanii. Ale będą emocje" - napisał Elton John po ogłoszeniu koncertu pożegnalnego.