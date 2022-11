Choć w ostatnich latach jej sława przycichła, to Jennifer Batten dla wielu gitarzystek i gitarzystów pozostaje wzorem. Ma na swoim koncie wiele udanych występów, a najbardziej znana była z okresu, gdy grała w zespole koncertowym Michaela Jacksona. Przez lata szkoliła także młode pokolenie gitarzystów.

W rozmowie z Davidem Slavkovicem z Ultimate Guitar opowiedziała o tym, jak zmienił się przemysł muzyczny - zwłaszcza wobec grających kobiet. Zdaniem legendarnej gitarzystki instrumentalistki mają dziś większą szansę zabłysnąć na największych scenach, bo ich odbiór zmienił się na całym świecie.

"Przez lata komentowano to, co robię. Wielu facetów mówiło mi, 'grasz całkiem nieźle jak na dziewczynę'. Jeden facet raz powiedział mi: 'Grasz zupełnie jak chłopak'. Co to w ogóle znaczy? Tak, są miliony męskich gitarzystów, niektórzy są świetni, a niektórzy do kitu, to nie ma znaczenia. Ale w pewnym sensie musisz patrzeć na energię, która na ciebie spływa, a on miał na myśli to jako pozytywną rzecz" - argumentuje Batten.

Wielu miłośników Michaela Jacksona pamięta niezwykłą energię, która epatowała od gitarzystki na scenie podczas tras koncertowych w latach 90. Jennifer Batten zakładała na głowę dziwaczne, czasem kilkudziesięciocentymetrowe nakrycia.

Jennifer Batten nie dostała szansy od Ozzy'ego Osbourne'a bo jest kobietą?

W wywiadzie wspomina moment, w którym starała się o angaż w zespole Jacksona. Wówczas bardzo marzyła też o tym, by grać z Ozzym Osbournem. Pomimo że szansę dostali "wszyscy w LA", to Batten nie mogła nawet spróbować swoich sił. "I wiem, że moje audio trafiło do odpowiednich ludzi, a ja nawet nie dostałam szansy. Patrząc wstecz, to był super macho zespół i prawdopodobnie nawet nie wzięliby pod uwagę kobiety do tego zadania" - opowiada.

Wyraża jednak nadzieję, że dziś czasy zmieniły się na tyle, że płeć członka zespołu muzycznego nie ma znaczenia.

"Gdyby dziś była taka sytuacja, to myślę, że byłaby to zupełnie inna historia. Kiedy masz kogoś takiego jak Nili Brosh - możesz zabłysnąć na takim koncercie. Ona ma niewiarygodne chopy, świetny ton, świetne nastawienie, wszystko. To inny świat. To jest teraz bardzo inny świat" - dodaje.

W wywiadzie oceniła także zdolności Nity Strauss - 35-letniej gitarzystki, która na co dzień gra w zespole Alice'a Coopera. "Jestem z niej super dumna. Nie mam jej płyt, ale widziałam sporo na YouTube. To zabawne, myślę, że gdybym była w jej wieku, to pewnie robiłabym podobne rzeczy na scenie - przewracała włosami, jak metalowcy. Ale to nie jest to, kim jestem teraz. To mnie po prostu rozśmiesza" - mówi o zmianie, jaka nastąpiła w jej wizerunku.

