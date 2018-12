Gitarzysta Cannibal Corpse w areszcie

Patrick "Pat" O'Brien ma poważne kłopoty. Gitarzystę Cannibal Corpse zatrzymano za włamanie i napaść na policjanta.

Policyjne zdjęcie Pata O'Briena /Hillsborough County Sheriff's Office/Associated Press/ / East News

Jak wynika z raportu lokalnej policji, w poniedziałek, 10 grudnia około godziny 19., Pat O'Brien włamał się do jednego z domów w Northdale w hrabstwie Hillsborough na Florydzie (niespełna 800 metrów od własnego miejsca zamieszkania) i nie reagował na żądania dwojga nieznanych mu mieszkańców, by opuścił budynek. Patrick O’Brien, który w sobotę, 15 grudnia, skończy 53 lata, miał następnie pchnąć jedną ze znajdujących się tam kobietę na ziemię, wyjść na podwórko za domem i schować się przy ogrodzeniu posesji.



By tego było mało, po przyjeździe na miejsce zdarzenia policji, O'Brien rzucił się na jednego z funkcjonariuszy z nożem w ręce, po czym został obezwładniony za pomocą paralizatora i aresztowany.



Sprawa wydaje się jeszcze dziwniejsza, gdy wziąć pod uwagę fakt, iż chwilę przed włamaniem w znajdującym się nieopodal domu O'Briena wybuchł pożar. Strażacy opanowali go dopiero po godzinie; akcję gaszenia utrudniała dodatkowo wybuchająca w środku amunicja należąca do muzyka. W domu gitarzysty Cannibal Corpse i byłego członka Nevermore znaleziono także dwa miotacze ognia. Sprawę wzięła pod lupę federalna agencja - Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych.

Wiadomo za to nie od dziś, że O'Brien jest zapalonym miłośnikiem broni palnej i członkiem Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego; w jego zbiorach znajdują się m.in. strzelby typu SPAS 12, karabiny AK-47 i wiele innych egzemplarzy broni szturmowej.



Jak podaje ABC Action News, właściciel domu, do którego włamał się O'Brien, powiedział reporterom, że gitarzysta sprawiał wrażenie osoby przerażonej i mającej halucynacje; mówił coś o "zachwycie" i "byciu ściganym", a nawet schował się do szafy.



O'Brien pojawił się nazajutrz, 11 grudnia, na sali rozpraw w sądzie okręgowym w Hillsborough w kamizelce zapobiegającej próbom samobójczym i z kajdankami na rękach. Muzyk będzie mógł opuścić areszt po wpłacaniu kaucji w wysokości 50 tysięcy dolarów, to nastąpi jednak dopiero po otrzymaniu przez sąd wyników badania na obecność narkotyków.

W tym samym dniu, w którym zatrzymano Patricka O'Briena, Cannibal Corpse, legendarna deathmetalowa grupa z USA, ogłosiła swój udział w kolejnej odsłonie pożegnalnej trasy Slayera po Ameryce Północnej. Metal Blade, wytwórnia, z którą zespół związany jest od samego początku, nie odniosła się do sprawy O'Briena.



Przypomnijmy, że urodzony w Kentucky, a mieszkający na Florydzie Patrick O’Brien dołączył do Cannibal Corpse w 1997 roku w miejsce Roba Barretta i do dziś jest współautorem wielu utworów tej formacji. W latach 1994-1996 był członkiem nie mniej cenionej grupy Nevermore z Seattle, z którą nagrał m.in. album "The Politics Of Ecstasy"; w połowie lat 90. koncertował też w szeregach Monstrosity.



