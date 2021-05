Gitary i energia. To jest rock Sinplus. Posłuchaj albumu "Break The Rules"

7 maja ukazał się nowy album szwajcarskiego duetu Sinplus "Break The Rules". Płytę wypełnia pełne energii, chwytliwe, rockowe brzmienie. Dokładnie tak, jak zapowiadali bracia Broggini.

Sinplus wydał nowy album /Ray Tarantino /materiały prasowe

Reklama

Wydawnictwo promowały: wcześniej wydany tytułowy singel "Break The Rules", "Give It Away" oraz najnowszy -"Private Show (My RnR)".



Reklama

"Ta płyta to list miłosny do rock'n'rolla" - mówią tworzący zespół Sinplus bracia Gabriel i Ivan Broggini.

Album "Break The Rules" powstawał głównie w domowym studiu muzyków. Bracia zaprosili do współpracy producenta JT Daly z Nashville. Tytułowy singel "Break The Rules" zdobył już uwagę najważniejszych rockowych rozgłośni na świecie, również w Polsce. Kolejny singel - "Private Show (My RnR)" - pnie się obecnie na rockowych listach przebojów.

Tracklista "Break The Rules":



1."Private Show (My RnR)"

2. "Escape"

3. "Break the Rules"

4. "You Get What You Give"

5. "Don't Wanna Waste My Time"

6. "Van Gogh"

7. "Bonnie Rox"

8. "Never Coming Down"

9. "Pick Your Poison"

10. "The Cure"

11. "Burning Man"

12. "Give It Away"

13. "Till The End".

Wideo Sinplus - Private Show (My RnR) [Audio]