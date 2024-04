Co roku 1 maja za sprawą Gitarowego Rekordu Świata Wrocław zamienia się w miasto gitar. Złożona z tysięcy instrumentów strunowych orkiestra dyrygowana przez Leszka Cichońskiego wykonuje na Rynku wielkie przeboje muzyki gitarowej - od "Wild Thing", przez "Czerwony jak cegła", po legendarne rekordowe "Hey Joe", wysyłając w świat niepowtarzalną energię Uni-Vibe.

Rusza rejestracja. Zapisz się na Gitarowy Rekord Świata!

Udział w Gitarowym Rekordzie Świata jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Już teraz można zgłosić swój udział w tegorocznej edycji. "Wcześniejsza rejestracja uprości i skróci procedurę obowiązkowych zapisów w punkcie rejestracji na wrocławskim Rynku, który jak co roku działał będzie 1 maja w godz. 10:00-15:45. Oficjalna próba ustanowienia nowego Gitarowego Rekordu Świata zaplanowana jest na godzinę 16.00, ale warto wziąć udział w całych obchodach gitarowego święta, które rozpoczną się już od godziny 10.00 na kilku scenach w samym sercu Wrocławia" - przekazali organizatorzy.

W tym roku do ustanowienia nowego rekordu potrzeba przynajmniej 7968 gitar i innych podobnych instrumentów strunowych. Aby zagrać 1 maja na wrocławskim Rynku, wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów - C/G/D/A/E - potrzebnych do wykonania utworu "Hey Joe" Jimiego Hendrixa. Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele.

Gwiazdy pomogą pobić Gitarowy Rekord Guinnessa

Podczas 22. edycji Gitarowego Rekordu Świata na wrocławskim Rynku usłyszymy formację Electric Light Orchestra by Phil Bates & Band. Lider i gitarzysta zespołu z tysiącami gitarzystów zagra hit wszech czasów "Rock'n'Roll Is King". Z kolei Małgorzata Ostrowska świętować będzie 40-lecie pracy artystycznej - na Scenie Głównej wykona m.in. nieśmiertelną "Meluzynę". Swój udział w Rekordzie potwierdzili też Zbigniew Hołdys i Wojciech Waglewski, którzy przypomną we Wrocławiu kultowy album "I Ching". Nie zabraknie światowej sławy wirtuozów gitary - Joscho Stephan jest mistrzem stylu gypsy jazz, a Neil Zaza to jeden z najlepszych gitarzystów rockowych.