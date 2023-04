Gitarowy Rekord Świata 2023: polskie gwiazdy dołączają do składu! Kto zagra?

"'Czerwony jak cegła' to kultowy przebój grupy Dżem. Od dawna korciło mnie, żeby zaaranżować go zupełnie inaczej i wykonać na Gitarowym Rekordzie Świata z kilkoma tysiącami gitarzystów. W tym roku pomysł wreszcie uda się zrealizować. Wielki przebój Ryśka Riedla zaśpiewa jego syn, Sebastian, razem ze mną i Jose Torresem" - mówi Leszek Cichoński, pomysłodawca imprezy.

Utwór Dżemu to tylko jeden z hitów, które usłyszmy podczas największego spotkania gitarowego na świecie.

"Bo jak nie my, to kto". Gwiazdy polskiej muzyki dołączają do Rekordu!

Na scenie głównej Rekordu wystąpi Kamil Bednarek, który zaśpiewa znaną wszystkim piosenkę Marka Grechuty "Dni, których jeszcze nie znamy" oraz Mrozu z utworem "Jak nie my, to kto". Do grona artystów, którzy pomogą pobić zeszłoroczny rekord dołączył również Leszek Możdżer, który wystąpi wraz Adamem Palmą i - wyjątkowo - fortepian zamieni na gitarę. Usłyszymy także Grzegorza Skawińskiego, formację TSA Michalski Niekrasz Kapłon oraz Łukasza Drapałę, zdobywcę drugiego miejsca ostatniej edycji "The Voice of Poland". Dotychczas swój udział w imprezie potwierdzili m.in. Steve Vai, Michael Angelo Batio i zespół Lordi.

Wielkie święto gitary w sercu miasta

21. edycja Gitarowego Rekordu Świata to w tym roku aż sześć scen. Gitarowymi hitami wszech czasów wypełni się nie tylko Scena Główna, ale także scena pod Pręgierzem, na której swój wirtuozerski popis da Michael Angelo Batio uznawany za najszybszego gitarzystę świata. Przy ul. Kuźniczej wystąpią laureaci castingu na "Twoje 5 minut sławy", a na placu Solnym testować można będzie gitarowe wzmacniacze. Swoją scenę będą mieli także najmłodsi, zaś w klubie Proza zagra mistrzowski duet gitar klasycznych Pełech-Horna i odbędą się warsztaty gitarowe. Miasteczko festiwalowe na Rynku, wraz z koncertami i mocą atrakcji, ruszy 1 maja już o godz. 10:00.

Gitarowy Rekord Świata 2023 - ile potrzeba, by pobić rekord?

Do pobicia Rekordu z 2022 roku potrzeba przynajmniej 7677 instrumentów strunowych. Aby zagrać 1 maja na wrocławskim Rynku, wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E potrzebnych do wykonania utworu "Hey Joe". Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele. Nie trzeba być pełnoletnim. Oficjalna próba pobicia Gitarowego Rekordu Świata odbywa się co roku o godz. 16:00 na wrocławskim Rynku.