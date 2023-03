Girls Aloud wracają? Kimberley Walsh zdradza plany zespołu

Grupa Girls Aloud powstała w 2002 roku w trakcie reality show "Popstars: The Rivals". W ostatecznym składzie znalazły się Cheryl Cole, Nadine Coyle, Sarah Harding, Nicola Roberts i Kimberley Walsh (wyłonili je Geri Halliwell, Louis Walsh i Pete Waterman).

Grupa wydała pięć albumów studyjnych (ostatni "Out of Control" ukazał się 2008 roku), a wszystkie okazały się być bestsellerami w Wielkiej Brytanii (ich płyty wielokrotnie pokrywały się platyną na Wyspach - łącznie sprzedało się ponad cztery miliony egzemplarzy).

Zespół oficjalnie przestał działać w 2013 roku (w 2012 roku reaktywował się po trzech latach zawieszenia, ale po jednej trasie koncertowej piosenkarki ostatecznie poszły w swoje strony). Harding próbowała również sił solowo. Wydała w 2015 roku EP-kę "Threads". W 2017 r. wygrała program "Celebrity Big Brother".

24 marca 2021 r. do sieci trafiła jej ostatnia piosenka "Wear It Like a Crown", którą nagrała 10 lat wcześniej. Sarah Harding zdecydowała, że zyski z tego utworu przekaże na cele charytatywne.

Grupa reaktywowała się także po śmierci Harding w 2021 roku, aby zagrać charytatywny koncert. Grupa ujawniła, że w ciągu ostatniego roku zebrała ponad milion funtów na rzecz organizacji charytatywnych zajmujących się rakiem piersi.

Girls Aloud wracają! Kimberley Walsh zdradza plany grupy

Wokalistka Girls Aloud, Kimberley Walsh, potwierdziła, że zespół udostępni niepublikowane wcześniej utwory przy okazji 20. rocznicy wydania debiutanckiego albumu, pt. "Sound Of The Underground".

"Mamy kilka alternatywnych wersji piosenek, aby zaznaczyć, że to wielka sprawa. 20 lat to kawał czasu, a miłość, jaką wciąż czujemy do 'Sound Of The Underground' i niektórych piosenek z pierwszego albumu jest wciąż ogromna" - powiedziała Walsh.

Kimberley zdradziła jednak, że grupa nie zamierza tworzyć nowej muzyki ani koncertować. Powodem ma być najprawdopodobniej odejście Sary Harding.

"Nie robimy nic razem jako grupa z oczywistych powodów" - wyznała.

Sarah Harding: Choroba i śmierć

Na przełomie sierpnia i września 2020 r. Sarah Harding ( sprawdź! ) ujawniła, że zdiagnozowano u niej raka piersi, a choroba zdążyła rozejść się po całym organizmie. Opublikowała wówczas zdjęcie ze szpitalnego łóżka, a później co jakiś czas przekazywała kolejne informacje o stanie swojego zdrowia, przyjmowanej chemioterapii i leczeniu.

Pod koniec 2020 r. przekazała, że lekarze nie dają jej zbyt wielkich szans na pokonanie choroby.

"Staram się żyć każdą sekundą życia, bez względu ile będzie ono trwało. Codziennie piję kieliszek lub dwa wina. To pomaga mi się zrelaksować. Pewnie wiele osób twierdzi, że to zły pomysł, ale próbuje się dobrze bawić. Nie wiem, ile miesięcy mi zostało. Może stanie się cud, ale tak to teraz wygląda" - mówiła w rozmowie z "The Times".

Już po zdiagnozowaniu u niej raka wypuściła autobiografię "Hear Me Out" - od tytułu piosenki ( posłuchaj! ) z drugiej płyty Girls Aloud "What Will the Neighoburs Say?" z 2004 r.

Wokalistka zmarła 5 września 2021 roku. Informacja o śmierci Sarah Harding pojawiła się na jej profilu na Instagramie. "Ze złamanym sercem dziś przekazuję wieści, że moja piękna córka Sarah odeszła. Wielu z was wiedziało o walce Sarah z rakiem i o tym, że ze wszystkich sił walczyła od diagnozy do swojego ostatniego dnia" - czytamy we wpisie podpisanym przez Marie, matkę 39-letniej wokalistki.

"Odeszła spokojnie dziś rano. Chciałam bardzo podziękować wszystkim za wsparcie, które jej dawaliście przez ostatni rok. Dało jej to wielką siłę, że była kochana. Wiem, że chciałaby zostać zapamiętana nie z walki z tą okropną chorobą - była jasno świecącą gwiazdą i mam nadzieję, że tak właśnie będzie pamiętana" - dodała.



