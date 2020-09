Gianluca Vacchi zostanie ojcem. Kiedy Sharon Fonseca urodzi?

Mający ponad 17,7 mln fanów na Instagramie biznesmen i DJ Gianluca Vacchi wkrótce zostanie ojcem. Jego młodsza o 27 lat partnerka Sharon Fonseca spodziewa się dziecka, a według ostatnich doniesień, poród jest coraz bliżej.

Sharon Fonseca i Gianluca Vacchi wkrótce zostaną rodzicami /Emanuele Perrone /Getty Images

Gianluca Vacchi, znany jest przede wszystkim jako ekscentryczny milioner, który postanowił rzucić karierę biznesmena i zostać DJ-em. Jego profil na Instagramie polubiło ponad 17,7 mln fanów, a teledyski notują po kilkadziesiąt-kilkaset milionów odsłon ( sprawdź! ).

Włoch zaczął pracę w firmie rodzinnej IMA w wieku 25 lat. Po 20 latach w koncernie zajmującej się m.in. pakowaniem przemysłowym i farmacją postanowił kompletnie zmienić swoje życie.



"W wieku 45 lat zdałem sobie sprawę, że świat nie ma mi już nic do zaoferowania - nie jestem już zainteresowany gromadzeniem pieniędzy, interesuje mnie tylko to, co porusza moją ciekawość" - mówi 52-letni obecnie Vacchi.

Od kuzynów prowadzących firmę otrzymuje rocznie ok. 5 mln euro dywidendy, dlatego Vacchi postanowił zasmakować sławy.

Nagrany przez niego taniec na jachcie stał się viralem kilka lat temu, a popularność zaczęła rosnąć wręcz lawinowo. U boku siwowłosego przystojniaka z umięśnionym, opalonym i ozdobionym licznymi tatuażami ciałem pojawiały się kolejne seksowne i dużo młodsze partnerki, jak m.in. włoska modelka Giorgia Gabriele (byli małżeństwem w latach 2014-17), była Miss Kolumbii Ariadna Gutierrez czy Sharon Fonseca (są parą od kwietnia 2017 r.).



To właśnie 25-letnia Fonseca - pochodząca z Wenezueli dziennikarka, aktorka i modelka - wkrótce zostanie matką dziecka Gianluki. Para ujawniła, że spodziewa się dziewczynki.

"Czuję się jak po maratonie, nawet jeśli chodzę tak powoli (dosłownie jak żółw). Wciąż brakuje nam kilku tygodni, ale doktor uważa, że ona może się pojawić wcześniej, niż się spodziewamy. Wszystko zależy od Boga i od niej" - napisała Sharon przy najnowszym zdjęciu na Instagramie (obserwuje ją tam ponad 3,2 mln osób).

"Nawet jeśli mam siwą brodę, mój entuzjazm jest jak u 15-letniego chłopca" - stwierdził Vacchi pytany o 27-letnią różnicę wieku dzielącą go od partnerki.



Vacchi szybko otrzymał od internautów przydomek "The Coolest Man On Instagram".

W rozwoju kariery muzycznej pomogła mu Spinnin' Records, której nakładem wypuścił przeboje "Trump-It" i "Viento" (odpowiednio ponad 66 i 48 mln odsłon).

Obecnie DJ wydaje swoje utwory w Universal Latin-America. Pierwszym singlem pod szyldem tej wytwórni był "LOVE" (ponad 123 mln), który powstał we współpracy z Sebastianem Yatrą, Andresem Torresem i Mauricio Rengifo.

Z kolei przy utworze "Sigamos Bailando" (58 mln) towarzyszyli mu latynoscy gwiazdorzy: Luis Fonsi (ten od "Despacito", sprawdź! ) i Yandel.

Kolejnym krokiem w budowaniu muzycznego imperium jest jego letnia rezydencja VIBRA w Amnesii na Ibizie, w której zorganizował w 2018 roku wielką imprezę. Występy na żywo, DJ-e, w tym również sam Vacchi, spektakularna produkcja, tancerze, pirotechnika. Do grona jego przyjaciół zaliczają się m.in. piłkarz Cristiano Ronaldo i aktor Zac Efron.

Gianluca Vacchi występuje wszędzie - od Amsterdam Dance Event po Dubaj i wycieczki po Ameryce Południowej i Europie. Pod koniec listopada 2019 r. po raz pierwszy zaprezentował się w Polsce jako jedna z gwiazd tanecznej imprezy Don't Let Daddy Know w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot).