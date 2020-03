Genesis powraca? W sieci krąży od plotek!

O reaktywacji Genesis spekuluje się w zasadzie od ponad dekady. Coraz więcej wskazuje na to, że pogłoski mogą być prawdziwe. Co już wiemy?

Byli i obecni muzycy Genesis w 2014 r. - od lewej: Peter Gabriel, Steve Hackett, Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutheford /Samir Hussein/WireImage /Getty Images

W 2006 r. na potrzeby trasy "Turn It On Again" zespół występował jako trio: Phil Collins (wokal, perkusja), Mike Rutheford (gitara, bas) i Tony Banks (klawisze). Od tego czasu działalność Genesis jest zawieszona, a co jakiś czas pojawiają się pogłoski o reaktywacji.

W połowie 2016 r. swój powrót na scenę ogłosił Phil Collins, który rok później rozpoczął serię koncertów pod szyldem "Not Dead Yet Tour" - od tytułu swojej autobiografii.

W ramach trasy wokalista w czerwcu 2019 r. wystąpił na swoim pierwszym solowym koncercie w Polsce - na PGE Narodowym w Warszawie.



Na trasie wspierał go m.in. stary druh Daryl Stuermer, który w koncertowym składzie Genesis jako gitarzysta i basista pojawił się już pod koniec lat 70. Z kolei na perkusji (ze względów zdrowotnych Phil Collins porzucił już ten instrument) grał 18-letni obecnie syn Phila - Nicholas Collins.

Według ostatnich plotek Collins, Banks, Rutheford ze wsparciem Stuermera i Collinsa juniora pod koniec roku mają zagrać kilkanaście koncertów pod szyldem Genesis. Oficjalne ogłoszenie spodziewane jest w środę 4 marca.

Ostatnio muzycy tworzący trzon grupy mieli spotkać się w Nowym Jorku.