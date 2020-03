Genesis powraca na scenę! Są daty koncertów trasy "The Last Domino?"

To już oficjalne - grupa Genesis ogłosiła swój powrót na scenę. Na przełomie listopada i grudnia w Wielkiej Brytanii odbędą się koncerty w ramach trasy "The Last Domino?".

Phil Collins i Mike Rutheford wracają na scenę pod szyldem Genesis / Dominic Lipinski - PA Images / Contributor /Getty Images

W 2006 r. na potrzeby trasy "Turn It On Again" zespół występował jako trio: Phil Collins (wokal, perkusja), Mike Rutheford (gitara, bas) i Tony Banks (klawisze). Od tego czasu działalność Genesis jest zawieszona, a co jakiś czas pojawiały się pogłoski o reaktywacji.

W połowie 2016 r. swój powrót na scenę ogłosił Phil Collins, który rok później rozpoczął serię koncertów pod szyldem "Not Dead Yet Tour" - od tytułu swojej autobiografii.

W ramach trasy wokalista w czerwcu 2019 r. wystąpił na swoim pierwszym solowym koncercie w Polsce - na PGE Narodowym w Warszawie.



Na trasie wspierał go m.in. stary druh Daryl Stuermer, który w koncertowym składzie Genesis jako gitarzysta i basista pojawił się już pod koniec lat 70. Z kolei na perkusji (ze względów zdrowotnych Phil Collins porzucił już ten instrument) grał 18-letni obecnie syn Phila - Nicholas Collins.

To właśnie Collins, Banks, Rutheford ze wsparciem Stuermera i Collinsa juniora pojawią się na scenie w ramach trasy "The Last Domino?". Będą to pierwsze koncerty Genesis od 2007 r.

Na razie ogłoszono 10 występów w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Pierwszy odbędzie się 16 listopada w Dublinie, ostatni - 11 grudnia w Glasgow.