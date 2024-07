Gdzie odpoczywa Roxie Węgiel? Wakacyjne zdjęcia robią furorę, jak zareagował Kevin Mglej?

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

"You are so hot in white" - tak na Instagramie zareagował producent Kevin Mglej, gdy jego ukochana Roxie Węgiel opublikowała relację z Hiszpanii. Według doniesień plotkarskich mediów, 19-letnia wokalistka spędza tam wieczór panieński.

Roxie Węgiel pokazała zdjęcia z Hiszpanii /Piotr Kamionka /Reporter