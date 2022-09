Telewizja Polska i Zakopane wspólnie organizują Sylwestra od 2016 roku. "Telewizja Polska dostrzegła potencjał Tatr i Zakopanego i miała odwagę by zaryzykować, zerwała ze schematem sylwestrów na rynkach największych polskich miast i wybrała najbardziej magiczne miejsce" - mówił Leszek Dorula. "Jesteśmy świadomi sukcesu i korzyści, jakie odnoszą zarówno Telewizja Polska, jak i Zakopane - ten mariaż odniósł sukces dzięki wizji, odwadze i konsekwencji działania" - komentował ówczesny prezes TVP, Jacek Kurski.

Zazwyczaj Sylwester z Dwójką miał bardzo mocną discopolową reprezentację. Podczas poprzedniej imprezy na scenie pojawili się najważniejsi przedstawiciele tego gatunku, m.in. Zenek Martyniuk, Marcin Miller, zespoły Piękni i Młodzi, Classic, Milano, Defis i Playboys.

Do discopolowej obstawy dołączyli także inni muzycy wykonujący pop, m.in. Jason Derulo, zapowiadany jako druga główna gwiazda imprezy syn Julio Iglesiasa, Julio Iglesias Jr., a także Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel, Sławomir, Sara James, Piotr Kupicha, Maja Hyży, Thomas Anders, Rafał Brzozowski oraz Daria.



5 września 2022 roku cały kraj obiegła informacja o odwołaniu Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. Zastąpił go Mateusz Matyszkowicz. "Przez ostatnie prawie siedem lat TVP udało się przywrócić pluralizm medialny w Polsce, a przede wszystkim odbudować siłę i prestiż nadawcy publicznego. O tym, w jakiej kondycji zostawiam TVP, świadczą rewelacyjne wyniki oglądalności ostatniego tygodnia. Życzę mojemu następcy sukcesów dla dobra widzów TVP" - mówił wtedy Kurski.

Sylwester Marzeń z Dwójką - zapadły decyzje

Po odwołanym koncercie z okazji otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zaczęły pojawiać się doniesienia, że nowy prezes ma inne podejście do organizowania koncertów przy każdej możliwej okazji. Miał już nawet wstrzymać współpracę z niektórymi reżyserami koncertów. To doprowadziło do pytań o Sylwester Marzeń.

Jak poinformowały Wirtualne Media miejsce imprezy się nie zmieni. Oficjalne umowy nie zostały jeszcze zawarte, nie jest znana też lista gwiazd, które pojawią się na scenie, jednak wiele osób jest przekonanych, że Matyszkowicz będzie chciał ograniczyć udział zespołów disco polo.