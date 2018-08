Gama Bomb: Nowa płyta "Speed Between The Lines"

Grupa Gama Bomb z Irlandii Północnej przygotowała szósty album.

Gama Bomb przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Longplay "Speed Between The Lines" trafi na rynek 12 października nakładem niemieckiej AFM Records (CD, kilka wersji winylowych).



Zanim to jednak nastąpi, 28 września światło dzienne ujrzy "Give Me Leather", singel promujący nowy album irlandzkich thrashmetalowców. Na stronie B tej siedmiocalówki (w nakładzie 500 egzemplarzy) znajdziemy utwór "Return To Easter Rising".



Przypomnijmy, że "Untouchable Glory", poprzednia płyta Gama Bomb, miała swą premierę pod koniec października 2015 roku.

Album ten promował wideoklip "Ninja Untouchables / Untouchable Glory", który możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip Gama Bomb Ninja Untouchables/Untouchable Glory

Oto lista utworów albumu "Speed Between The Lines":

1. "Give Me Leather"

2. "A Hanging"

3. "666teen"

4. "Bring Out The Monster"

5. "R.I.P. U"

6. "Motorgeist"

7. "Alt-Reich"

8. "Stay Rotten“

9. "We R Going 2 Eat U"

10. "Kurt Russell"

11. "World Gone To Hell"

12. "Faceblaster".