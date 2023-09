Gama Bomb i nietoperze (nowa płyta "Bats")

Produkcją ósmego longplaya Irlandczyków zajął się ponownie Dominic "Domo" Dixon, gitarzysta Gama Bomb. Okładkę "Bats" po raz kolejny zaprojektował angielski artysta Graham Humphreys.

Nowy materiał Gama Bomb ukaże się z 10 listopada z nalepką kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Album "Bats" pilotuje, jak zwykle rozweselający, teledysk do utworu "Speed Funeral". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Gama Bomb SPEED FUNERAL

Sprawdź tekst utworu "Speed Funeral" w serwisie Tekściory.pl!

Reklama

Gama Bomb - szczegóły płyty "Bats" (tracklista):

1. "Prologue: Under The Pyramids"

2. "Egyptron"

3. "Living Dead In Beverly Hills"

4. "Rusted Gold"

5. "Materialize"

6. "Mask Of Anarchy"

7. "Don’t Get Your Hair Cut"

8. "Dreamstealer"

9. "Speed Funeral"

10. "Secular Saw"

11. "Bats In Your Hair".