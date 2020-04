G-Eazy z dwoma nowymi teledyskami. Zobacz "Moana" i "Angel Cry"

Raper G-Eazy nie próżnuje na kwarantannie. Do sieci trafiły jego dwa nowe teledyski – "Angel Cry" oraz "Moana". Drugi z nich nakręcony został już podczas izolacji.

G-Eazy pokazał dwa nowe klipy /Scott Dudelson /Getty Images

W teledysku do utworu "Moana" widzimy jak G-Eazy dzwoni do swoich znajomych.



Clip G-Eazy Moana ft. Jack Harlow

W nagraniu pojawiają się więc m.in.: Diddy, Blake Griffin, Marshawn Lynch, YG, Snoop Dogg, Jamie Foxx, Ty Dolla Sign, Trippie Redd, a także Kirę Noir i Gabbie Carter.



Gościnnie w numerze usłyszymy też Jacka Harlowa, a produkcją piosenki zajął się Zeytoven.

W drugim klipie, który G-Eazy wypuścił do sieci - "Angel Cry" - do współpracy zaproszono 21-letnią wokalistkę Devon Baldwin.

Raper w 2020 roku chce wydać swój piąty album studyjny pt. "These Things Happens Too". Jego dyskografię zamyka płyta "The Beautiful & Damned" z 2017 roku.