Fyre Festival: Powiernicy próbują odzyskać pieniądze i pozywają wykonawców

Powiernicy Fyre Media, organizatora skompromitowanego Fyre Festival, próbują odzyskać ponad 14 milionów dolarów, które wydano na kontrakty dla artystów mających występować na imprezie.

Wymyślony przez Billy'ego McFarlanda i rapera Ja Rule Fyre Festival, od początku reklamowano jako ekskluzywną imprezę na Bahamach, mającą być ulepszoną wersją Coachelli. Ceny za bilety wahały się od 500 do 1500 dolarów, a w pakietach bardziej luksusowych wynosiły nawet 12 tysięcy (willa do wynajęcia) i 250 tysięcy dolarów (weekend na jachcie). Imprezę reklamowały najpopularniejsze modelki, a na wydarzeniu mieli wystąpić: Migos, Major Lazer i blink-182.

Zaplanowany na ostatnie dni kwietnia 2017 roku festiwal okazał się jednak katastrofą organizacyjną. Przybyli na wyspę uczestnicy nie zastali luksusowych warunków, a niedokończone pole namiotowe. Na terenie wydarzenia pojawiły się problemy z jedzeniem, wodą pitną, toaletami, a nikt z obsługi nie potrafił zapanować nad chaosem.

Organizator nie uniknął odpowiedzialności karnej. W wyniku śledztwa Billy McFarland został skazany na sześć lat więzienia za liczne oszustwa i niedotrzymywanie umów. Zarządzono też konfiskatę jego majątku w wysokości 26 milionów dolarów. Pieniądze przeznaczono na spłatę inwestorów.



Wideo