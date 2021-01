Fuath: Album "II" w szczegółach

Blackmetalowy projekt Fuath ze Szkocji wyda w marcu drugą płytę.

Fuath prezentuje nowy album /materiały prasowe

"II", nowy album projektu Andy'ego Marshalla (znanego także z Saor), będzie mieć swą premierę 19 marca nakładem francuskiej Season Of Mist Underground Activists, z którą szkocki multiinstrumentalista i wokalista podpisał stosowne dokumenty w listopadzie 2020 roku. Materiał dostępny będzie w trzech odsłonach winylowych, na CD oraz w wersji cyfrowej.

Drugą płytę Fuath, wyprodukowaną przez Andy'ego Marshalla, zmiksował Rosjanin Vitold Buznaev. Masteringiem zajął się Anglik Timothy Turan. Autorką okładki "II" jest rumuńska artystka Luciana Nedelea.

Na "II" Andy Marshall zaśpiewał i zagrał na wszystkich instrumentach, prócz perkusji, za którą zasiadł gościnnie hiszpański bębniarz Carlos Vivas.

"Prophecies", "The Pyre", "Into The Forest Of Shadows", "Essence", "Endless Winter" - to utwory, które usłyszymy na drugiej płycie Fuath.

Nowy teledysk "Prophecies" Fuath możecie zobaczyć poniżej: