22 kwietnia w Arenie Gliwice odbędzie się Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu. To właśnie tam zostaną wręczone statuetki Fryderyków, a już dziś poznaliśmy nazwy pierwszych gwiazd, które uświetnią ceremonię.

Przypomnijmy, że w 2021 i 2022 r. Fryderyki odbyły się w Szczecinie. Dwie wcześniejsze edycje miały miejsce w Katowicach. Tym samym impreza powraca na Śląsk. Od 2019 r. większą część gali pokazuje TVN (część nagród jest wręczanych poza telewizyjną transmisją).

Fryderyki 2022: Co działo się na scenie?

"Bardzo cieszy mnie, że to właśnie w Gliwicach odbędzie się gala rozdania najbardziej prestiżowych polskich nagród muzycznych. Fryderyki mają swoje niekwestionowane miejsce w polskiej branży muzycznej" - podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

Andrzej Puczyński, przewodniczący Związku Producentów Audio Video, organizatora wydarzenia Fryderyk Festiwal, dodaje:



"Bardzo cieszymy się, że wracamy na Śląsk, by celebrować święto polskiej muzyki. Do dziś wspominamy Fryderyki, które odbyły się w Katowicach: perfekcyjną organizację, zaangażowanie i gorące przyjęcie ze strony publiczności. Jestem bardzo szczęśliwy, że wybór padł na Gliwice. To miasto wyjątkowych inicjatyw, pełne kultury i pasji, aktywnie działające na rzecz propagowania każdego rodzaju muzyki".

Nominacje do Fryderyków 2023 poznamy 22 marca - to wówczas zostaną ujawnione gwiazdy gali. Teraz poznaliśmy pierwszych wykonawców, którzy pojawią się w Arenie Gliwice.

Na scenie wystąpią T.Love, Behemoth, Mrozu, Sara James, Julia Wieniawa, Szczyl i Smolasty. Do sprzedaży trafiła już pierwsza pula biletów na galę.