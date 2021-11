W listopadzie na antenie BBC Two pojawi się nowy dokument o Freddiem Mercurym, opowiadający o końcówce jego życia. Film nosi tytuł "Freddie Mercury: The Final Act" i będzie mówił o wydarzeniach od ostatniego koncertu Freddiego z Queen (w 1986 roku), przez jego śmierć w listopadzie 1991 roku, aż po koncert upamiętniający muzyka 20 kwietnia 1992 roku na stadionie Wembley.



W produkcji dokumentu udział wzięli przyjaciele Mercury'ego. Wśród nich znaleźli się m.in. członkowie Queen, Roger Taylor i Brian May, siostra Freddiego, Kashmira Bulsara, czy przyjaciele Anita Dobson, David Wigg oraz jego prywatny asystent, Peter Freestone. BBC reklamuje film "ostatnimi słowami" muzyka, które miały paść w stronę Anity Dobson: "Kiedy nie będę mógł już śpiewać kochanie, umrę" - miał powiedzieć do aktorki umierający gwiazdor.



Specjalnie na potrzeby dokumentu przeprowadzono również wywiady z osobami, które były naocznymi świadkami skutków HIV/AIDS, w tym z lekarzami, osobami, które przeżyły chorobę i działaczami na rzecz praw człowieka, takimi jak Peter Tatchell.



Reżyser filmu James Rogan powiedział o filmie: "Tworzenie 'Freddie Mercury: The Final Act' było niezwykłą podróżą do ostatniego rozdziału życia jednej z największych ikon muzyki rockowej. Praca z Queen i możliwość zobaczenia za kulisami niektórych z ich największych występów oraz legendarnego 'Freddie Mercury Tribute Concert' były rzadkim przywilejem. Równie ważne było przemawianie do ludzi, którzy przeżyli oko burzy globalnej pandemii HIV/AIDS, ze wszystkimi jej oddźwiękami w dzisiejszym COVID. Śmierć Freddiego i tribute, który Queen zorganizował dla niego, pomogły zmienić globalną świadomość tej strasznej choroby w krytycznym czasie" - mówił twórca filmu.

W koncercie Freddie Mercury Tribute, który zorganizowali koledzy z zespołu - Brian May, Roger Taylor, John Deacon i menedżer Jim Beach po śmierci Freddiego, wzięło udział ponad 70 000 osób, a wśród gwiazd znaleźli się m.in. Elton John, David Bowie i Annie Lennox.



Równolegle z filmem dokumentalnym, BBC Two pokaże w listopadzie "Queen At The BBC" - godzinny specjalny program zawierający najlepsze występy Queen, które były emitowane na kanale BBC w ciągu ostatnich 40 lat. Wśród nagrań będziemy mogli zobaczyć słynny koncert zespołu z 1975 roku w Hammersmith Odeon w Londynie.

"Freddie Mercury: The Final Act" pojawi się na antenie BBC Two w okolicy 24 listopada, czyli równej, 30. rocznicy śmierci muzyka.