"Moi drodzy ze smutkiem informujemy o stracie naszego kochanego brata Freda Eugene'a 'Freddiego' White'a. Był członkiem oryginalnego składu EWF, który miał złote płyty na koncie w wieku 16 lat" - komentował na Instagramie inny członek Earth, Wind & Fire - Verdine White, a prywatnie brat perkusisty.

Kim był Fred White?

Fred White do Earth, Wind & Fire dołączył w 1974 roku. Zagrał na ośmiu albumach grupy i współtworzył takie przeboje jak: "Shining Star", "September" i "Boogie Wonderland".

W 2000 roku razem z resztą zespołu został włączony do Rock And Roll Hall of Fame.



To kolejny muzyk, Earth, Wind & Fire, który odszedł w ciągu ostatnich miesięcy. W 2022 roku zespół pożegnał swojego saksofonistę, Andrew Woolfolka. Muzyk miał 71 lat.