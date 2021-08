Grupa Limp Bizkit powstała w 1994 roku w miejscowości Jacksonville na Florydzie. Fred Durst, wokalista i współzałożyciel zespołu czerpał inspirację z niezwykle aktywnego środowiska hiphopowego, interesował się też życiem punkowego światka na Florydzie. Kwitnąca kultura skejterska, świat raperów i b-boy'ów w muzyce Limp Bizkit miały przenikać się z kontrkulturowym, buntowniczym i pełnym agresji przesłaniem muzyki punkowej.



Capital of Rock: Rammstein, Limp Bizkit i Gojira we Wrocławiu (27 sierpnia 2016 r.) 1 / 23 27 sierpnia we Wrocławiu odbyła się pierwsza edycja festiwalu Capital of Rock. Dla zgromadzonej publiki wystąpili m.in.: Rammstein, Limp Bizkit oraz Gojira (w zastępstwie Bullet for My Valentine). Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia! Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Z połączenia mocnego, punkrockowego grania i szybkiego rapowego nawijania powstała formuła na gatunek, który krytycy muzyczni ochrzcili mianem rap-rocka i nu metalu.

Reklama

Brzmienie zespołu wyróżnia agresywny wokal Dursta oraz odważne muzyczne eksperymenty gitarzysty Wesa Borlanda, którego znakiem rozpoznawczym jest wymyślny sceniczny makijaż i przebranie.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Limp Bizkit Behind Blue Eyes

Zespół ma na koncie ponad 40 mln sprzedanych płyt, a status przebojów uzyskały takie nagrania, jak m.in. "Nookie", "Rollin' (Air Ride Vehicle)", "Behind Blue Eyes" (cover The Who) czy "Take a Look Around".

Po okresie największej popularności na przełomie XX i XXI wieku z grupą na kilka lat rozstał się Wes Borland. Po jego powrocie i słabo przyjętej EP-ce "The Questionable Truth (Part 1)" (2004) zespół poszedł z rozsypkę.

Clip Limp Bizkit Rollin'

Po powrocie w 2009 r. formacja wypuściła jeszcze studyjny album "Gold Cobra" (2011) i na dekadę niemal zupełnie przepadła, mimo pojawiających się raz na jakiś czas informacji, że powstaje nowy materiał.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Limp Bizkit Gold Cobra

Szósta płyta pierwotnie zatytułowana "Stampede of the Disco Elephants" nagrywana jest z producentem Rossem Robinsonem, który pracował z grupą przy debiutanckim albumie "Three Dollar Bill, Y'all" (1997). Pierwsze utwory z tego wydawnictwa - "Lightz (City of Angels)", "Ready to Go", "Thieves" (cover Ministry) i "Endless Slaughter" - pojawiły się jeszcze w latach 2012-14.

Limp Bizkit po dłuższej przerwie pojawił się na scenie podczas festiwalu Lollapalooza w Chicago. To wówczas dowiedzieliśmy się, że nowy materiał prawdopodobnie zmienił tytuł na "Dad Vibes", a tytułowy utwór poleciał z głośników, gdy zespół zszedł już ze sceny.



Fani mogli zobaczyć mocno zmieniony wizerunek 50-letniego Dursta, a w internetowych komentarzach dominowało pytanie, czy bujna siwa czupryna to peruka.