Formacja Nieżywych Schabuff oskarża TVP. Będzie pozew?

Kilka dniu temu TVP rozpoczęła promocję trasy koncertowej "Wakacyjna trasa Dwójki 2020". Ich spoty reklamowe naruszają prawo?

Olek Klepacz zapowiedział pozew /Piotr Kamionka / Reporter

Motywem przewodnim reklam trasy jest piosenka "Lato" Formacji Nieżywych Schabuff. Jak się okazuje, nikt nie zapytał autorów ani o zgodę, ani o to, czy chcą być kojarzeni z imprezą.

Zespół stanowczo sprzeciwił się wykorzystywaniu ich utworu przez TVP. Lider grupy, Olek Klepacz wydał oświadczenie. "W mojej ocenie, media publiczne winny stać na straży moralności, przyzwoitości, prawa, dobrego obyczaju w kontrze do manipulacji i koniunkturalizmu,... z którego słyną niestety wszystkie media" - rozpoczął.



"Niegodziwym, bezprawnym i nieprzyzwoitym jest fakt wykorzystania mojej piosenki 'Lato' (jestem współautorem) do reklamy trasy koncertowej TVP, która w obliczu oficjalnego zakazu organizowania jakichkolwiek koncertów z udziałem publiczności, wydaje się być co najmniej niestosowna" - tłumaczył dalej wokalista.



"Większość Artystów w wyniku obostrzeń i zakazu, tkwi od kilku miesięcy w 'komie',... w tym przypadku, mamy do czynienia z podziałem Artystów na tych gorszych (zahibernowanych) i uprzywilejowanych - których nie dotyczy zakaz - z całym szacunkiem!" - skrytykował.

Piosenkarz skomentował sytuację w wywiadzie dla "Newsweeka". "Nie chodzi wyłącznie o odszkodowanie. Oczywiście nasz prawnik przygotowuje pozew, w którym będziemy domagać się odszkodowania i przeznaczymy je na cel charytatywny, który zapewne zaboli telewizję publiczną, jednak aspekt finansowy jest najmniej istotny" - powiedział, dodając, że to jednak nie to denerwuje go najbardziej.

"Najbardziej irytuje mnie ignorancja TVP. Uznanie, że wszystko im wolno. Stwierdzili, że nasza piosenka do fajny kawałek, dobrze się ludziom kojarzy, więc sięgnęli po nią, jak po swoją. To kradzież" - podsumował Klepacz.