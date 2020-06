Grabaż (Pidżama Porno) oburzony na TVP. Poszło o utwór "Antifa"

Program "W tyle wizji" nadawany przez TVP Info mocno zdenerwował Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego.

Krzysztof "Grabaż" Grabowski stoi na czele zespołów Pidżama Porno oraz Strachy Na Lachy /Adam Staskiewicz/ /East News

W programie pojawiły się komentarze na temat zamieszek w USA, które wybuchły po śmierci George'a Floyda. 46-letni Afroamerykanin zmarł w trakcie zatrzymania przez policję w Minneapolis.

W poniedziałek (25 maja) do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów brutalnie przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Wkrótce mężczyzna zmarł. Słowa przyciskanego do ziemi Floyda - "Nie mogę oddychać" - stały się głównym hasłem protestów.

W Stanach Zjednoczonych rośnie poparcie dla społecznego ruchu Black Lives Matter, który ma na celu zatrzymanie przemocy i rasizmu wobec ciemnoskórych mieszkańców USA.



"'W tyle wizji', tvpowski wykrztusiec, użył naszej piosenki 'Antifa', jako dźwiękowej ilustracji, obecnych zadym w USA. Oczywiście bez pytania nas o zgodę. W studio siedziały dwie miękkie kutasiny: [Stanisław] Janecki z [Rafałem] Ziemkiewiczem, którzy słowami '[...]A co tam, pouprawiajmy sobie trochę rasizmu [...]' zapowiedzieli materiał filmowy z naszym utworem w tle. Niechaj Wielki Zeus skopie wam te tyły na wieki..." - napisał na Facebooku Krzysztof "Grabaż" Grabowski, lider zespołów Pidżama Porno i Strachy Na Lachy.

Wspomniany utwór "Antifa" w oryginale pojawił się na płycie "Styropian" z 1998 r. Nagranie znalazło się także na pierwszej składance "Muzyka przeciwko rasizmowi" firmowanej przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej.

"Zawsze chciałem zrobić taką piosenkę o stadionowym zacięciu, nadającą się do chóralnego śpiewania, bo to spore wyzwanie. Więc akurat w tym momencie Marcin Kornak [zmarły w 2014 r. założyciel i pierwszy prezes Nigdy Więcej] zadzwonił i udało mi się coś takiego wymyślić (...) i do dzisiaj tłumy to śpiewają" - opowiadał po latach "Grabaż".



