W ostatnim czasie sporo się wydarzyło w życiu 42-letniej Floor Jansen ( zobacz! ) - zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Na początku października 2022 r. okazało się, że wykryto u niej raka piersi podczas rutynowej mammografii. Informację o diagnozie wokalistka przekazała w obszernym wpisie w mediach społecznościowych.

Pochodząca z Holandii gwiazda symfonicznego metalu przeszła operację usunięcia nowotworowego guza, a także cykl radioterapii, po którym poinformowała, że pokonała chorobę. W tym czasie potwierdziła, że razem ze swoim mężem, Hannesem Van Dahlem, perkusistą bardzo popularnej w Polsce szwedzkiej grupy Sabaton , spodziewa się drugiego dziecka. Para ma 6-letnią córkę.

W marcu tego roku wokalistka fińskiej grupy Nightwish wypuściła swój solowy debiut "Paragon". Stylistycznie materiał mocno różni się od dokonań jej formacji. Sama Floor mówiła, że to "skok w nieznane".

W najnowszym wpisie na Instagramie Floor Jansen przekazała, że z powodów zdrowotnych musi odwołać dwa solowe występy w Holandii.



"Byłam wyczerpana po moim ostatnim koncercie z Nightwish w Finlandii. Do tego stopnia, że upadłam i karetka zabrała mnie do szpitala. Tam lekarze stwierdzili, że moje dziecko jest zdrowe i nie mam żadnych poważnych chorób" - przekazała, tłumacząc, że to dlatego odwołano też koncert Nightwish w Oslo.

Wokalistka miała nadzieję, że uda jej się na tyle odpocząć, by wrócić na scenę na solowe koncerty. Tak się jednak nie stało. "Muszę odpocząć i całkowicie skupić się na rekonwalescencji i końcowej fazie ciąży" - napisała.

Dodajmy, że grupa Nightwish zaskoczyła fanów zapowiadając, że w najbliższej przyszłości nie będzie koncertować. Nie będzie też trasy promującej szykowany na 2024 r. nowy album. Następca "Human. :II: Nature." (2020) będzie trzecią częścią trylogii rozpoczętej na płycie "Endless Forms Most Beautiful" (2015). Muzycy podkreślili, że decyzja o koncertowej przerwie nie jest związana z ciążą Floor Jansen, ani solowymi projektami.



Przypomnijmy, że Jansen - poprzednio wokalistka holenderskich formacji After Forever i ReVamp - oficjalnie dołączyła do Nightwish w 2013 r. Za mikrofonem zastąpiła Anette Olzon , która z kolei w 2007 r. dołączyła za Tarję Turunen .