Flo Rida łączy siły z Inną. Posłuchaj wakacyjnego hitu "Summer’s Not Ready"

Flo Rida, jeden z najpopularniejszych artystów w Stanach Zjednoczonych, przedstawia "Summer's Not Ready" - utwór pełen pozytywnych, letnich wibracji!

Okładka singla "Summer's Not Ready" Flo Ridy /materiały prasowe

"Summer's Not Ready" powstał we współpracy z Timmym Trumpetem - australijskim DJ-em znanym z utworów z gatunku progressive house oraz Inną - jedną z najbardziej uznanych artystek w Rumunii.

Po ponad 10 latach od ich pierwszej współpracy przy "Club Rocker", Flo Rida i Inna spotkali się ponownie, żeby stworzyć hit lata 2021.

Tramar Lacel Dillard, znany jako Flo Rida, to jeden z najbardziej uznanych amerykańskich raperów. Zaangażowanie i oddanie jego fanów to najlepszy dowód na ciężką pracę artysty, której owocem są liczne muzyczne osiągnięcia. Wśród nich znajduje się utwór "Low", który przez 10 tygodni utrzymywał się na liście najczęściej odtwarzanych piosenek w USA.

Timmy Trumpet to z kolei jeden z najbardziej uznanych australijskich DJ-ów, który dał się poznać w świecie muzyki progressive house dzięki utworowi "Freaks". Numer ten powstał przy współpracy z Savage i stał się najczęściej graną piosenką w Nowej Zelandii. Sukces ten przypieczętowało sześć platynowych płyt w Australii i trzy w Nowej Zelandii.

Inna, będąca w międzynarodowym przemyśle muzycznym od ponad dekady, ciągle zaskakuje swoimi coraz to nowszymi kolaboracjami z topowej klasy artystami. Jej piosenki nucone są przez fanów na całym świecie- "Hot," "Sun Is Up," "Flashbacks", czy "Deja vu" to jedne z jej największych hitów. Wielkie uznanie dla jej pracy było jednym z powodów, dla którego artystka stała się częścią ogromnego projektu wraz z Pitbullem, Daddy Yankee i Juanem Magan. Jeden z najnowszych hitów Inny "Flashbacks" przez dziewięć dni z rzędu utrzymywał się na szczycie najczęściej granych utworów w rosyjskich stacjach radiowych.



Wideo Flo Rida - Summer's Not Ready feat. INNA and Timmy Trumpet [Official Audio]