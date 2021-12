Flea znany jest nie tylko jako basista i współzałożyciel Red Hot Chili Peppers, ale także jako aktor mający na koncie role w filmach "Baby Driver", "Big Lebowski", "Powrót do przyszłości", "Moje własne Idaho", "Las Vegas Parano" i "Psychol".

Ów wszechstronny artysta pochodzenia węgiersko-irlandzkiego (naprawdę nazywa się Michael Peter Balzary) według serwisu "Dirt", właśnie stał się właścicielem okazałej rezydencji z kodem pocztowym (także pewnie kojarzonym przez miłośników filmów): 90210, czyli przyporządkowanym najbardziej prestiżowej dzielnicy w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Red Hot Chili Peppers Under The Bridge

Jego nowa rezydencja w Beverly Hills przy Mulholland Drive została zbudowana w 1948 roku i zajmuje powierzchnię 1,38 akrów (niecałe 5600 m.kw.). Do domu, który wcześniej należał do byłego szefa Paramount, Adama Goodmana, prowadzi długi, ogrodzony podjazd. Serwis "Dirt" podkreśla dwie atrakcje tego miejsca: domki na drzewach i basen w kształcie liścia. Jest też garaż na cztery samochody i sala kinowa z systemem Bel Air Circuit (oferowanym przez największe studia filmowe w Hollywood grupie reżyserów, aktorów, a także innym bogaczom w Los Angeles). Sala kinowa zaopatrzona jest w ekran o przekątnej 15 metrów i automat do napojów.

Do tego jest tu: siedem sypialni i osiem łazienek, siłownia, prysznic parowy i sauna. Trzy domki na drzewach w ogrodzie połączono wiszącym mostem, więc 59-letni artysta nie powinien się nudzić, ani nadmiernie zmęczyć wspinaczką.

Zdjęcie Taki widok prezentuje się z okna jednej z łazienek / Realtor.com / BACKGRID / Agencja FORUM

Dodajmy, że na wiosnę 2022 r. ukaże się oczekiwany album Red Hot Chili Peppers - będzie to pierwsza płyta z wracającym do składu po latach gitarzystą Johnem Frusciante. Zespół tworzą obecnie Anthony Kiedis (wokal), Flea (gitara basowa, trąbka, pianino), Chad Smith (perkusja) i John Frusciante (gitara, chórki), a dyskografię zamyka album "The Gateway" z 2016 roku.