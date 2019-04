Film "Pavarotti" o słynnym tenorze. Zobacz zwiastun [WIDEO, PREMIERA]

W sieci pojawił się zwiastun do dokumentu "Pavarotti" w reżyserii zdobywcy Oscara, Rona Howarda. Film opowie o życiu i twórczości legendarnego tenora Luciano Pavarottiego.

Luciano Pavarotti ze swoją drugą żoną Nicolettą Mantovani /Rino Petrosino/Mondadori Portfolio /Getty Images

7 czerwca do sprzedaży trafi ścieżka dźwiękowa, a film "Pavarotti" będzie miał swoją premierę 5 lipca.

Wideo PAVAROTTI - Official Trailer - HD

Luciano Pavarotti zmarł 6 września 2007 roku na raka trzustki. Miał 72 lata.

"Prawdziwa gwiazda rocka w operowym wydaniu, nieziemski głos, wspaniały człowiek, legenda. Tylko on mógł zmusić Lady D. do tego, by słuchała go moknąc w deszczu, tylko on jeździł po świecie z własnym jedzeniem, tylko on mógł elitarną formę sztuki uczynić rozrywką dla wszystkich" - czytamy w opisie dokumentu.

W filmie wykorzystano nagrania z niezapomnianych występów, w tym klasyczne utwory z koncertu Trzech Tenorów, nigdy nieprezentowane materiały archiwalne i wypowiedzi najbliższych.

Szeroko komentowanym wydarzeniem towarzyskim był ślub Pavarottiego z Nicolettą Mantovani, jego byłą sekretarką, młodszą o 35 lat. To dla niej muzyk rozstał się z żoną Aduą Veroni. Uroczystość zaślubin odbyła się w teatrze w Modenie, 13 grudnia 2003 roku.

Luciano Pavarotti pogodę ducha zachował do końca. 10 lat od śmierci włoskiego tenora 1 10 Uważany za jednego z najwybitniejszych śpiewaków XX wieku Luciano Pavarotti zmarł 6 września 2007 roku po długiej i trudnej walce z rakiem. Słynny włoski tenor miał 72 lata. "Mistrz prowadził długą i ciężką walkę z chorobą - rakiem trzustki, który ostatecznie zabrał mu życie" - poinformowała wówczas menedżerka wokalisty, Terri Robson. Dodała też, że Pavarotti do końca zachował tak charakterystyczną dla niego pogodę ducha. Autor zdjęcia: China Photos Źródło: Getty Images 10