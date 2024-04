Pod koniec 2022 roku na instagramowym koncie Celine Dion pojawiło się przykre wyznanie. Artystka ujawniła, że cierpi na tzw. zespół sztywnego człowieka. Jest to bardzo rzadkie schorzenie neurologiczne, na które jak dotąd nie wynaleziono skutecznego lekarstwa. Od tamtej pory w mediach społecznościowych o stanie zdrowia kanadyjskiej gwiazdy informowała jej siostra. Teraz fani gwiazdy będą mogli posłuchać o chorobie z punktu widzenia samej Celine Dion i poznać więcej szczegółów na temat jej zmagań.

Data premiery filmu o Celine Dion jest już znana

"I Am: Céline Dion" to film dokumentalny, wyreżyserowany przez nominowaną do nagrody Oscara Irene Taylor. Będzie dostępny w serwisie Amazon Prime Video już od 25 czerwca. Produkcja zawiera ekskluzywne, intymne wywiady, wcześniej niewidziane materiały filmowe oraz nagrania z prywatnych chwil życia Celine Dion. Ma być on swego rodzaju listem, który artystka wysyła do swoich fanów, aby zbliżyć się do nich. Nieuleczalna choroba oddaliła ją od słuchaczy, uniemożliwiając koncertowanie i zmieniając jej dotychczasowe życie. Ma być to także list do muzyki, która jest fundamentem życia i walki artystki z chorobą. "To surowy, intymny portret artystki, która znalazła się w przełomowym momencie życia" - tak szefowa MGM Studios Jennifer Salke określiła dzieło.

Celine Dion liczy na to, że dzięki swojemu dokumentowi zwiększy świadomość społeczną na temat jej rzadkiej choroby. Gwiazda zaznaczyła, że zdecydowała się opowiedzieć o swoich zmaganiach przed kamerą, w celu wsparcia na duchu innych pacjentów. "Ostatnie lata były dla mnie ogromnym wyzwaniem, podróżą od wykrycia choroby do nauczenia się, jak z nią żyć i sobie z nią radzić - ale nie po to, by mnie definiowała. Podczas przerwy od scenicznych występów zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo tęsknię za moimi fanami. Postanowiłam więc udokumentować tę część mojego życia, by nieść pokrzepienie tym, którzy otrzymali podobną diagnozę" - powiedziała wokalistka w oświadczeniu opublikowanym na jej oficjalnej stronie internetowej.