Filipek w piosence z półfinalistką "Mam Talent!". Posłuchaj utworu "Cyganeczko" i sprawdź tekst

"Cyganeczko" to nostalgiczna i emanująca autentycznością podróż przez wspomnienia Filipa. Nastrój bólu i smutku potęgują liryczne wersy Diany Ciecierskiej - półfinalistki telewizyjnych show: "Mam Talent!" i "The Voice of Poland". Emocjonalny teledysk wyreżyserowany został przez Macieja Malika.

"Cyganeczko" to pierwszy numer zapowiadający nowy album Filipka "Gra na emocjach II". Krążek jest kontynuacją wydanego w 2017 roku albumu "Gra na emocjach", który wśród słuchaczy rapera ma miano kultowego. Data premiery płyty "Gra na emocjach II" nie jest jeszcze znana.

Dyskografię Filipka zamyka wydany w styczniu tego roku album "Gambit".

Clip Filipek Cyganeczko (prod. ADZ)

