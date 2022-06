Przypomnijmy, że ubiegłoroczny festiwal w Opolu odbył się w dniach 3-6 września 2021. W tym roku organizatorzy postanowili przywrócić termin przed wakacjami - 17-21 czerwca.



Drugiego dnia imprezy odbędzie się m.in. koncert Debiuty.

O nagrodę powalczą Kaja Gniecioszek, Marie, Magdalena Meg Krzemień, Weronika Szymańska, Basia Giewont, Amelia Dubanowska, Anna Hnatowicz, Franciszek Barnowski, Wiktor Kowalski i SSKJEGG.

Opole 2022: Kim jest Kaja Gniecioszek?

Niespełna 15-letnia wokalistka z Kostrzyna nad Odrą zadebiutuje na święcie polskiej piosenki z utworem "Głowa do góry" utrzymanym w stylu reggaeton.

Kaja z muzyką związana jest od dziecka, a od kilku lat nagrywa swój autorski materiał.



Kompozytorem muzyki "Głowa do góry" jest Marcin Nierubiec, który tworzył utwory dla Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka, Michała Bajora, Izabeli Trojanowskiej, Dody i wielu innych. W 2021 roku jego kompozycja "Chowam się" w wykonaniu Ani Byrcyn zwyciężyła Konkurs Debiutów na 58. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Wideo KAJA GNIECIOSZEK - Głowa do góry (Official Video)

Z kolei tekst napisał Marek Dutkiewicz, który stworzył wiele największych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej jak "Dmuchawce, latawce, wiatr" Urszuli, "Szklana pogoda" Lombardu czy "Jolka, Jolka" Budki Suflera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Dutkiewicz: Szajs sączy się z anten radiowych Newseria Lifestyle

"Nie jest łatwo napisać pieśń dla wokalistki tak młodej. Co mnie przekonało do tego wyzwania to brawura z jaką Kaja Gniecioszek wykonała moją 'Aleję Gwiazd', a zaręczam, nie jest to numer prosty i oczywisty. Kompozycja Marcina Nierubca czekała na właściwą osobę i kiedy Kaja pojawiła się na horyzoncie namówiłem Tomasza Jankowskiego z Lemon Records na ten skok. Chciałem aby tekst był na przekór naszemu czasowi optymistyczny i przede wszystkim - nie infantylny" - mówi Marek Dutkiewicz.